Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» заплатит за Матича 27 миллионов

4 октября 2016, 06:17
8

Полузащитник «Челси» Неманья Матич продолжает оставаться одной из приоритетных трансферных целей для «Ювентуса». Руководство туринского клуба готово выплатить за 28-летнего серба 27 миллионов евро во время ближайшего январского трансферного окна.

Стоит отметить, что у Матича есть действующий контракт с лондонским клубом, который рассчитан до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне футболист провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Трансферы Ювентус Челси Матич Неманья
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ХересБелорус
1475551976
Ой крякря
Ответить
ДАША Д
1475554280
Не там Ювентус ищет.
Ответить
BoltCX
1475554811
почему Челси ещё думают?
Ответить
alboro
1475557745
в Челси не только Матич а и Конте не попадают в такт
Ответить
alexis02lion
1475559670
Да не. Челси его не продаст. Зря что ли обратно из Португалии забирали. Пусть дальше ищут. Рынок большой и времени ещё много.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1475560991
Витсель уже не нужен стал?)
Ответить
Den Bull
1475573216
Нормально
Ответить
Garrincha58
1475588838
Придурки за Витселя не захотели 20-ку а за этого серба 27
Ответить
Главные новости
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
23:06
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
22:54
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Все новости
Все новости
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
17:23
Раскрыт новый клуб Влаховича
14:19
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
13:53
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 13:47
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
Вчера, 11:37
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+