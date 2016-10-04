«Ювентус» заплатит за Матича 27 миллионов

Полузащитник «Челси» Неманья Матич продолжает оставаться одной из приоритетных трансферных целей для «Ювентуса». Руководство туринского клуба готово выплатить за 28-летнего серба 27 миллионов евро во время ближайшего январского трансферного окна.

Стоит отметить, что у Матича есть действующий контракт с лондонским клубом, который рассчитан до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне футболист провел семь матчей в Премьер-лиге, в которых отметился тремя результативными передачами.