Клопп: «Говорили, что у немецкого тренера ничего не выйдет в Англии»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен отмечать год, проведенный на посту наставника красных. Напомним, специалист был назначен на свою должность восьмого октября 2015 года.

«Собираюсь ли я отмечать год работы в «Ливерпуле»? Я слишком занятой человек для этого. Думаю, что настало время хорошенько поразмыслить. Я прожил еще один год, стал на год старше. Это хороший опыт, не идеальный, но в целом – хороший. Я ни в чем не сомневался, меня окружало множество слухов. Поговаривали «вероятно, он был хорошим тренером в «Боруссии», но немецкий тренер не сможет добиться чего-то подобного в Англии». Я не буду устраивать праздник по поводу этой даты, и надеюсь никому не вздумается что-нибудь мне дарить», – сказал Клопп.