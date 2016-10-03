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  • Клопп: «Говорили, что у немецкого тренера ничего не выйдет в Англии»

Клопп: «Говорили, что у немецкого тренера ничего не выйдет в Англии»

3 октября 2016, 20:42
5

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не намерен отмечать год, проведенный на посту наставника красных. Напомним, специалист был назначен на свою должность восьмого октября 2015 года.

«Собираюсь ли я отмечать год работы в «Ливерпуле»? Я слишком занятой человек для этого. Думаю, что настало время хорошенько поразмыслить. Я прожил еще один год, стал на год старше. Это хороший опыт, не идеальный, но в целом – хороший. Я ни в чем не сомневался, меня окружало множество слухов. Поговаривали «вероятно, он был хорошим тренером в «Боруссии», но немецкий тренер не сможет добиться чего-то подобного в Англии». Я не буду устраивать праздник по поводу этой даты, и надеюсь никому не вздумается что-нибудь мне дарить», – сказал Клопп.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (5)
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B_A_IV
1475525933
а что уже что-то вышло ???? пока ничего
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de bruyne
1475538301
Апл это шпоры тоже уверено второе место себе прошлом году занимали за один тур бах
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Dgad
1475567376
Клопп хорошо выстроил игру Ливерпуля.)
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ЦСКА 2015-2016
1475606402
в апл не зря часто меняет тренеров.так что ты тоже не вечно
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