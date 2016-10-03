«Ростов» предоставил пятидневный отдых игрокам после победы над ЦСКА

«Ростов» после победы над ЦСКА (2:0) в поединке девятого тура РФПЛ предоставил пятидневный отдых игрокам, не вызванным в свои сборные на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2018 и товарищеские игры. Команда соберется восьмого октября.

«После выходных команда соберется 8 октября», – говорится в сообщении на официальной странице ростовчан в Twitter.

Напомним, на данный момент желто-синие располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре им предстоит визит к «Спартаку» на «Открытие Арену».