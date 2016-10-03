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«Ростов» предоставил пятидневный отдых игрокам после победы над ЦСКА

3 октября 2016, 19:15
7

«Ростов» после победы над ЦСКА (2:0) в поединке девятого тура РФПЛ предоставил пятидневный отдых игрокам, не вызванным в свои сборные на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2018 и товарищеские игры. Команда соберется восьмого октября.

«После выходных команда соберется 8 октября», – говорится в сообщении на официальной странице ростовчан в Twitter.

Напомним, на данный момент желто-синие располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков. В следующем туре им предстоит визит к «Спартаку» на «Открытие Арену».

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
Комментарии (7)
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Дон Посей
1475524743
РСМ, только не так сильно отдыхайте, как ЦСКА после разгромной победы в ЛЧ ... Точите косилку, там масло проверьте, рулевую, ходовую...Шампанского - ни-ни! Вредно это... Улыбнитесь, комбайнёры! Удачи С ув.
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B_A_IV
1475525171
Красиво сделали коней..Бердыич лучший тренер в РФПЛ
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Pablo Aimar
1475533286
а денег пацанам то дали? на что отдыхать то? за 5 дней можно и за границу слетать.
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товрос
1475558531
4 игрока РОСТОВА вызваны в сборную РОССИИ еще 3 в другие сборные,так что отдохнуть у них не получится
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Чикомас
1475563054
Заслужили...Все по делу. А наших уродов гонять и гонять! И Слуцкер пусть впереди бежит, гнида!
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balaton78
1475577795
Очень нужный отдых ребятам! Подзарядить батарейки надо! И вперед радовать всех неравнодушных к клубу людей и в чемпионате России и в Лиге Чемпионов!
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