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Газзаев: «Российские судьи зачастую ломают целые матчи»

3 октября 2016, 18:17
11

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказал мнение об уровне арбитров в российской Премьер-лиге.

«Тот факт, что наших судей так долго не приглашали работать на чемпионаты мира и Европы, – показатель низкого уровня их квалификации. Главная проблема заключается в манере судейства в России. Классный арбитр должен незаметно контролировать игру. Тогда он будет отвечать высоким требованиям хорошего чемпионата. Правильная профессиональная и современная манера судейства должна быть заказом со стороны РФС и РФПЛ.

Сейчас наши судьи не просто вмешиваются, а зачастую ломают целые матчи. Иногда одна такая ошибка влияет не только на исход встречи, но и на целые турниры. Такого быть не должно. Это не говоря уже о том, как портится внешняя составляющая матчей РФПЛ. Постоянные свистки и остановки портят зрелище, ломают ритм и темп игры. Футболисты после каждого единоборства, вместо того чтобы продолжить борьбу в эпизоде, останавливаются и смотрят на судью в ожидании свистка. В итоге вместо удовольствия от футбольного спектакля мы получаем неполноценные рваные впечатления от просмотра российского футбола.

Что касается главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова, то считаю его интеллигентным и высокопрофессиональным человеком. Не вижу смысла обсуждать возможность перемен в руководстве судейского корпуса, поскольку такая мера ничем нам не поможет», — сказал Газзаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (11)
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МЯСО87
1475509206
Все правильно ни чего менять не надо, как носили чемоданы так пускай и носят
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radga
1475509393
Целиком и полностью поддерживаю статью. Добавлю лишь, от этого а первую очередь зависит посещаемость. Футбол для кого - ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКА! А какой-то судьишка считает что он центральная фигура в матче и издевается над тысячами людей. Наказать и жестко - Иванова вплоть - не допускать к судейство вообще. Это станет уроком для оставшихся.
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APchelov
1475509578
Думается, после этого шума судьи вообще перестанут симпатизировать спартаку. И побед красно-белым ещё долго не видать )
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sined1951
1475510893
Шум поднимать не стоит. В других чемпионатах судьи ошибаются еще хлеще. В Англии, например, ни игроки, ни тренеры команд не имеют право критиковать судейство. Иначе будут наказаны.
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dimon2602
1475511118
Ну ошибся да, никто не спорит, но Спартак сам хорош что проиграл в обороне проходной двор! Где работа карреро!!!??? Хотя сам болею за Спартак!
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тётя ASYA
1475516158
"зачастую" - неправильное определение !!!! слишком часто- будет правильней!!!!!
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B_A_IV
1475525373
ну ЦСКА в 90% судят правильно как и Спартак , потому их трахают в европе все , там купленых судеек нет
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