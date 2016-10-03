Газзаев: «Российские судьи зачастую ломают целые матчи»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказал мнение об уровне арбитров в российской Премьер-лиге.

«Тот факт, что наших судей так долго не приглашали работать на чемпионаты мира и Европы, – показатель низкого уровня их квалификации. Главная проблема заключается в манере судейства в России. Классный арбитр должен незаметно контролировать игру. Тогда он будет отвечать высоким требованиям хорошего чемпионата. Правильная профессиональная и современная манера судейства должна быть заказом со стороны РФС и РФПЛ.

Сейчас наши судьи не просто вмешиваются, а зачастую ломают целые матчи. Иногда одна такая ошибка влияет не только на исход встречи, но и на целые турниры. Такого быть не должно. Это не говоря уже о том, как портится внешняя составляющая матчей РФПЛ. Постоянные свистки и остановки портят зрелище, ломают ритм и темп игры. Футболисты после каждого единоборства, вместо того чтобы продолжить борьбу в эпизоде, останавливаются и смотрят на судью в ожидании свистка. В итоге вместо удовольствия от футбольного спектакля мы получаем неполноценные рваные впечатления от просмотра российского футбола.

Что касается главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова, то считаю его интеллигентным и высокопрофессиональным человеком. Не вижу смысла обсуждать возможность перемен в руководстве судейского корпуса, поскольку такая мера ничем нам не поможет», — сказал Газзаев.