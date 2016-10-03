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  • Созин: «Локомотив» – мертвый, а «Спартак» пропускает четыре мяча. При чем здесь судьи?»

Созин: «Локомотив» – мертвый, а «Спартак» пропускает четыре мяча. При чем здесь судьи?»

3 октября 2016, 14:50
20

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о судействе в российской Премьер-лиге.

«Не понимаю истерии вокруг судейства. Арбитры ошибались всегда. Про них говорят те, кто не хочет разбираться в игре своей команды. Когда не получалось у «Краснодара», Олег Кононов сказал, что судейство нам аукнется. После матча с «Арсеналом» Юрий Семин раскритиковал арбитра. Но взгляните на «Локомотив», он просто мертвый, забить не может. Сергей Иванов убил «Спартак»? При чем здесь судья, когда команда пропускает четыре, а Ещенко ошибается два раза?

Я не могу сказать, что наши арбитры плохо судят. Безусловно, ошибки есть, но они не смертельные. Снимут сейчас Валентина Иванова, поставят, например, Валерия Бутенко, и судейство с 10-го тура сразу изменится? Не считаю, что Иванов не справляется со своими обязанностями. А ошибки есть у каждого участника футбольного действа», — сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий Иванов Cергей
Комментарии (20)
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VGreen
1475495728
член комитета по этике наверно не должен высказываться подобным образом о клубах РФПЛ, хотя, по сути, говорит правильно) но всё же...
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Garrincha58
1475496389
(вчера был праздник отхрюкали и отпердолили два московитских недоклуба) Вперед Ростов! давай Зенит!
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alp
1475497056
вот, абсолютно здоровый взгляд на вещи. только щас у спартаковских опять бомбанет ))
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Патриот_Руси
1475500535
Да, вот кстати, особо упертым из голубого пула по развалу футбола в России: Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд
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JUVIO
1475500858
Свинье оно и в Москве свинье
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eleng
1475502020
Где Созин, а где Этика, кто надумал его туда устроить. Его высказывания - это неэтичный пердеж в лужу. Его недавнее высказывание в адрес Ростова: Созин: «Ростову» нужно расслабиться и получать удовольствие. Против «Баварии» у них нет шансов». Этот этический член оторвать надо и засунуть (пусть сам выберет куда ему приятнее).
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Антибиотик
1475503280
Игра российских команд всегда оставляет желать лучшего, а когда это усугубляется еще и грубыми ошибками никчемных судей, то никому это естественно не понравится. Этот член по этике вместо того чтобы адекватно оценить ситуацию с судьями, возомнил себя главным тренером и начал разбирать футбол команд РФПЛ. Вот только судейство в большинстве случаев реально- дрянь. И это не считая тех случаев, когда судьи продаются и за взятки сами решают исход матчей.
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momwig_
1475504752
Это какой Созин? Который "рыбу не ем, а 'мясо' не люблю"? Тогда гори в аду, эксперт странный.
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Ужас Мудко
1475506430
В ПОЛЬЗУ СПАРТАКА СУДЬЯ ОШИБАЛСЯ БОЛЬШЕ,СПАРТАК ПРОИГРАЛ ПО ДЕЛУ.
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cska-62
1475510383
Да? А если назначить 50 пенальти, и штук 45 из них "Спартак" пропустит, то это тоже будет показателем? Ну и бред! И такие персоны числятся там какими-то "членами"... Не успели отдохнуть от "членов КПСС", так новые нарисовались... - Кем работаешь? - Членом... - Так что делаешь то? - Членствую...
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