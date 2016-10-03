Созин: «Локомотив» – мертвый, а «Спартак» пропускает четыре мяча. При чем здесь судьи?»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение о судействе в российской Премьер-лиге.

«Не понимаю истерии вокруг судейства. Арбитры ошибались всегда. Про них говорят те, кто не хочет разбираться в игре своей команды. Когда не получалось у «Краснодара», Олег Кононов сказал, что судейство нам аукнется. После матча с «Арсеналом» Юрий Семин раскритиковал арбитра. Но взгляните на «Локомотив», он просто мертвый, забить не может. Сергей Иванов убил «Спартак»? При чем здесь судья, когда команда пропускает четыре, а Ещенко ошибается два раза?

Я не могу сказать, что наши арбитры плохо судят. Безусловно, ошибки есть, но они не смертельные. Снимут сейчас Валентина Иванова, поставят, например, Валерия Бутенко, и судейство с 10-го тура сразу изменится? Не считаю, что Иванов не справляется со своими обязанностями. А ошибки есть у каждого участника футбольного действа», — сказал Созин.