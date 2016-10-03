«Луч-Энергия» может сняться с первенства ФНЛ

«Луч-Энергия» может сняться с первенства Футбольной национальной лиги. Об этом сообщил исполнительный директор владивостокского клуба Александр Голубчиков.

«Ситуация непростая, глобально мало что изменилось. Клуб ищет возможности привлечь деньги. Надо как-то доживать до зимы, а потом принимать кардинальное решение. Рассматриваем ли возможность снятия с чемпионата ФНЛ? Надеюсь, этого не случится, но вероятность такая всегда есть.

Долги по зарплате мы погасили, по премиальным – нет. Но зарплата и премии – это лишь часть расходов клуба. Есть еще и перелеты, особенно у нас, и другое. Все непросто. Со стороны краевых властей есть понимание, есть определенные решения, которые, думаю, вскоре будут озвучены», – сказал Голубчиков.