Шалимов станет главным тренером «Краснодара»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов в ближайшее время станет полноценным наставником команды. Об этом сообщил генеральный директор «быков» Владимир Хашиг.

«Сразу хочу сказать, что мы не ведем и не вели поисков главного тренера. О контракте мы договорились с Игорем Шалимовым еще дней 10 назад. Но поскольку игровой график команды был очень напряженным, решили саму процедуру подписания отложить на время паузы в чемпионате. Мы полностью доверяем Игорю Михайловичу и подпишем с ним контракт сроком на 3 года в ближайшие 3-4 дня», — сказал Хашиг.

Напомним, что под руководством Шалимова «Краснодар» одержал пять побед в шести матчах.