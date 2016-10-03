Маротта: «В январе «Ювентус» попытается приобрести Витселя»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил о готовности клуба в зимнее трансферное окно вновь попытаться приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

«Решение по переходу Витселя является для нас вполне легким. У него заканчивается контракт и бельгиец подходит нам. В январе постараемся его подписать», – заявил Маротта.

Летом Витсель был в шаге от перехода в туринский клуб, но тогда сделка не состоялась, так как клубы не успели оформить все необходимые документы до закрытия трансферного окна.