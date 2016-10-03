Валентин Иванов: «Повод говорить о судействе против «Спартака» есть»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов дал оценку судейству в матче «Зенит» – «Спартак» в рамках 9-го тура РФПЛ. Встреча завершилась победой питерцев со счетом 4:2.

«Ситуация во втором тайме со срывом атаки «Спартака» должна была закончиться тем, что арбитр назначает штрафной, показав вторую желтую карточку Кришито – за срыв перспективной атаки. В момент нарушения правил главный арбитр Сергей Иванов бежал к месту событий и готов был давать свисток. Но в этот момент ассистент, который находился рядом с эпизодом, по радиосвязи сказал, что это не фол, что фола там нет. Далее пошла атака в другую сторону, назначен пенальти, что дало повод для разговора о том, что судейство было против «Спартака». Да, повод есть об этом говорить.

У меня есть претензии по некоторым ситуациям, но они по решениям в обе стороны. И, не случись того самого момента, это был бы рабочий разговор внутри сообщества. Но то, что случилось, дает иной повод для раздувания скандала. Момент произошел — это наша вина. Ситуация нерядовая, и именно поэтому говорю сейчас, а не несколько дней спустя, уже получив рапорт инспектора. Я говорил с инспектором, с судьями – мне объяснили, как все случилось. И, конечно, это очень плохо. Таких вещей быть не должно», – заявил Иванов.