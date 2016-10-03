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  • Валентин Иванов: «Повод говорить о судействе против «Спартака» есть»

Валентин Иванов: «Повод говорить о судействе против «Спартака» есть»

3 октября 2016, 09:37
58

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов дал оценку судейству в матче «Зенит»«Спартак» в рамках 9-го тура РФПЛ. Встреча завершилась победой питерцев со счетом 4:2.

«Ситуация во втором тайме со срывом атаки «Спартака» должна была закончиться тем, что арбитр назначает штрафной, показав вторую желтую карточку Кришито – за срыв перспективной атаки. В момент нарушения правил главный арбитр Сергей Иванов бежал к месту событий и готов был давать свисток. Но в этот момент ассистент, который находился рядом с эпизодом, по радиосвязи сказал, что это не фол, что фола там нет. Далее пошла атака в другую сторону, назначен пенальти, что дало повод для разговора о том, что судейство было против «Спартака». Да, повод есть об этом говорить.

У меня есть претензии по некоторым ситуациям, но они по решениям в обе стороны. И, не случись того самого момента, это был бы рабочий разговор внутри сообщества. Но то, что случилось, дает иной повод для раздувания скандала. Момент произошел — это наша вина. Ситуация нерядовая, и именно поэтому говорю сейчас, а не несколько дней спустя, уже получив рапорт инспектора. Я говорил с инспектором, с судьями – мне объяснили, как все случилось. И, конечно, это очень плохо. Таких вещей быть не должно», – заявил Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (58)
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zigbert
1475478381
Покажи арбитр вторую карточку Кришито,возможно наступил бы перелом всего матча.Судьи просто побоялись взять на себя эту ответственность.
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Grelas
1475478634
Но Спартак будет ныть до конца чемпионата, который закончит на привычном 5 месте.
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vgarakh
1475478798
Много шума буквально из ничего.
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Бриг
1475479675
Судья, конечно ошибся. Если умышленно, то он идиот. Вообще, судил плохо, так что просто не умеет. А спартаку надо просто в футбол играть, тренироваться больше и поспокойнее...
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Павелий
1475479880
Митрофанов, а теперь будь мужиком и скажи "Да, мы заплатили". Вся страна видит, а ты один такой в пальто стоишь красивый. Позор менеджменту Зенита!
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Диктор
1475480055
Лично для меня Зенит перестал быть командой после этой игры -даже в Лиге Европы теперь болеть за них не буду.Позор всем и администрации команды и игрокам.
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Iliash
1475482978
Интересно, кто-то из наших уважаемых экспертов вообще правила футбола знает, или они просто любят языком молоть? Во-первых, судья просто с правилами мало знаком, поэтому , когда дзюба натянул футболку , ему желтая( в правилах написано, если игрок её полностью снял) Во-вторых: Фернандо локтем льёт специально в лицо дзюбу , ничего не показывает, немного странно правда ведь? За такое некоторые европейские арбитры и красную дают. Теперь наш любимый фол кришито, он был без вопросов! Вторая ли это желтая или нет, судить не берусь, момент сложный. А то что через атаку был заработан пенальти, уже совсем другая история. Я бы данному арбитру поставил оценку за матч 3 из 10 ( разобрался правильно в нескольких сложных моментах) А так и управление игрой и его решения в обе стороны вызывают массу вопросов...
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cska-62
1475484967
А матчи питерцев с "Уфой" и "Ростовым" Валентин Иванов забыл? Там "Зениту" вообще судьи две победы подарили!
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MastaRave
1475486439
Судья загубил матч, но думаю, Зенит бы все равно выиграл
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Даньчез
1475487735
угар. вся москва бесится с того, что якобы Зениту подсуживали. причем не случись эпизода с Кришито и последующим пенальти, никто бы из вас действительно ничего не сказал на этот счёт после матча. да, в этом эпизоде судья накосячил, но так для справочки - до этого момента судья щадил спартак, не свистнув несколько фолов, и не давая ЖК в очевидных грубых эпизодах (Бокетти и тд). Также он неоднократно своими нелепыми свистками прерывал атаки Зенита - учись у судьи из матча с Маккаби, товарищ судья. Тот всё разрулил как надо, в соответствии с новыми правилами. оба пенальти абсолютно заслуженных, спорить глупо, только дегенераты будут спорить. а спартак забил половину своих голов просто из-за идиотской ошибки Лодыгина - считай, подарок. глупо винить судью в проигрыше, если тот ошибался в обе стороны, а сами в атаке ничего не показали, при этом провалившись в обороне. вперед, минусуйте, идиоты :)
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