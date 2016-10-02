Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «ЦСКА выглядит так, будто играет вдесятером»

2 октября 2016, 23:16
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру ЦСКА в матче 9-го тура РФПЛ против «Ростова». Отметим, что в данной встрече московский клуб уступил со счетом 0:2 и потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Я уже говорил накануне этой игры, что те кадровые потери, с которыми столкнулись армейцы, делают фаворитом именно «Ростов». Тем более, ростовчане играли дома. Я практически не сомневался в том, что ЦСКА потеряет очки, так как этой команде будет крайне сложно выиграть. Вопрос был только в том, проиграют ли армейцы или же сумеют вырвать ничью.

Мы увидели, что команда в целом играет пассивно, мало борется, выглядит так, будто играет вдесятером. Перед матчем я также говорил, что ЦСКА может добиться результата за счет стандартов. Но и здесь ничего не получилось: один раз выручил Джанаев, а больше моментов у армейцев толком и не было», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
+50/-50
1475440489
Бубнов прав.
Ответить
007abdul007
1475443546
играли все, кроме чёрной 2-х метровой шпалы
Ответить
kupryaev
1475446634
нападения нет ,зашита престарелая-как еще они будут выглядеть?
Ответить
Nesterenko
1475447687
Потому что это не команда, а ГОВНО! Ни в лч не могут нормального сыграть, ни в Ростове. ГОВНО!!!
Ответить
товрос
1475469933
вчера кто-то написал так уверенно,что цска увезет 3 очка с дона,а великолепный Игорек будет стоять как танк,я ответил что соснет цска мне понаставили минусов теперь опять будете минусы ставить?лучше Слуцкого и всех ваших пенсионеров гоните палкой
Ответить
Аид666
1475470441
потому что негр стоячий играет отдельно от всей команды, и понту нет с него.
Ответить
товрос
1475471166
первый гол в ворота цска был красивым пас пяткой и удар Гацкана!!! И вообще комбинация голевая была в ихнем фирменном исполнении
Ответить
Dgad
1475480464
ЦСКА нужны нападающие, а их нет, Траоре вообще ноль
Ответить
a-rakhmatov
1475496962
Вот и кони повержены.....молодцы ростовчане)))
Ответить
_Kesh_Suntar_
1475498748
Да да все деньги ушли на стадион! Вот и продали Мусу! Хоть чтоб зарплату платить игрокам! И ели как подписали Траоре! С Динамо просто обминались! ЦСКА нужно только дожить до ЗИМЫ!
Ответить
Главные новости
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
22:24
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
22:10
1
Платини назвал Сафонова «решетом»
21:57
3
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
21:37
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Все новости
Все новости
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
22:40
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
2
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+