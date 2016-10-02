Бубнов: «ЦСКА выглядит так, будто играет вдесятером»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру ЦСКА в матче 9-го тура РФПЛ против «Ростова». Отметим, что в данной встрече московский клуб уступил со счетом 0:2 и потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Я уже говорил накануне этой игры, что те кадровые потери, с которыми столкнулись армейцы, делают фаворитом именно «Ростов». Тем более, ростовчане играли дома. Я практически не сомневался в том, что ЦСКА потеряет очки, так как этой команде будет крайне сложно выиграть. Вопрос был только в том, проиграют ли армейцы или же сумеют вырвать ничью.

Мы увидели, что команда в целом играет пассивно, мало борется, выглядит так, будто играет вдесятером. Перед матчем я также говорил, что ЦСКА может добиться результата за счет стандартов. Но и здесь ничего не получилось: один раз выручил Джанаев, а больше моментов у армейцев толком и не было», – сказал Бубнов.