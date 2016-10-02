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  • Митрофанов: «Зенит» победил, а прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать»

Митрофанов: «Зенит» победил, а прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать»

2 октября 2016, 23:09
18

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов после матча 9-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (4:2) подчеркнул силу петербуржского клуба и назвал разговоры о несправедливом судействе в данной встрече бредом.

– Как прокомментируете высказывания о том, что арбитр Иванов был предвзят и что петербургскому клубу такая помощь не нужна?

– «Зениту» помощь действительно не нужна по той простой причине, что он сильнее, чем «Спартак». Мы видели матч двух команд, проповедующих атакующий стиль. Благодаря этому возникало много голевых моментов у обоих ворот. А то, что выиграл в итоге «Зенит», говорит об уровне и качестве игры нашей команды и работы тренерского штаба, а не об мифической истории с какой-то не существующей помощью.

Во-вторых, если внимательно посмотреть, что говорил «Спартак» в СМИ еще после поражения от «Уфы», то становиться ясно – они довольно давно начали нагнетать историю вокруг судейства. Мол, «Спартак» как-то не так в этом сезоне судят, и по этому поводу есть много вопросов.

В-третьих, если начать считать ошибки рефери в этой игре, то они были в обе стороны. Понятно, что проигрывать всегда обидно. Но в первую очередь стоит анализировать себя и свою работу, а не придумывать, что есть виновный со стороны. «Зенит» выиграл. «Спартак» проиграл. И дело тут не в том, что во время игры действовали какие-то несуществующие третьи силы. Более того, на матче присутствовали глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов и председатель судейского комитета РФС Николай Левников. Представить себе, что судья самоубийца и может себе позволить что-то такое делать в присутствии непосредственного начальства довольно сложно. Результат матча – объективный. Победила более сильная команда. А прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Митрофанов Максим
Комментарии (18)
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alp
1475439981
по делу. мясные никогда не умели проигрывать. у них только Каррера достойно себя ведет
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slavа0508
1475440044
Да победил подкупом судьи
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семечкин
1475440813
К-А-А-А-А-З-Ё-О-О-О-Л-Л-Л!!!!!
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Krics
1475441750
Хотелось бы посмотреть ошибки в обе стороны, только второй тайм, все в одну сторону, а судейка получил низкую оценку, не побоялся стать самоубийцей в присутствии "непосредственного" начальства.Вопрос кто начальник?
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Nagay
1475442380
даже ФИФА признало неудовлетварительным судейство....
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Garrincha58
1475444129
опять свиней мордой в лоханку
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ttter
1475449456
Самый прикол в том,что народ всё видит и его не проведёшь.Я человек который в сознательном возрасте не разу не видел Чемпионата Спартака вырос в Эстонии в 120 км от Питера и не разу не пожалел о том что являюсь болельщиком Спартака и сегодня я не чувствовал нечего кроме гордости за свой клуб.Болельщикам Зенита хочется задать один вопрос вам не стыдно за свою команду?
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cska-62
1475455982
Из пяти побед ТРИ подарены судьями: с "Уфой", с "Ростовом" и теперь ещё со "Спартаком"... Про две оставшиеся сказать ничего не могу, матчей не видел. САМИМ ТО НЕ СТЫДНО? И тренер отличный, и игроки все, как на подбор, и деньги народные по трубам струятся... Ох, не верится мне что-то, что так будет вечно... И не придёт расплата...
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radga
1475464335
Вот так рассуждают на сегодня все руководители Газпрома. Потому что это их время - то есть хорошая крыша (В.В.П.), бабло (кто его считал), живут в иллюзиях, считая что они кукловоды и весь мир у них в руках. Поверьте все временно
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Tri
1475473752
Зенит сильнее Спартака, это же очевидно, и победил бы при любом судействе.
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