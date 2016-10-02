Митрофанов: «Зенит» победил, а прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов после матча 9-го тура РФПЛ между сине-бело-голубыми и «Спартаком» (4:2) подчеркнул силу петербуржского клуба и назвал разговоры о несправедливом судействе в данной встрече бредом.

– Как прокомментируете высказывания о том, что арбитр Иванов был предвзят и что петербургскому клубу такая помощь не нужна?

– «Зениту» помощь действительно не нужна по той простой причине, что он сильнее, чем «Спартак». Мы видели матч двух команд, проповедующих атакующий стиль. Благодаря этому возникало много голевых моментов у обоих ворот. А то, что выиграл в итоге «Зенит», говорит об уровне и качестве игры нашей команды и работы тренерского штаба, а не об мифической истории с какой-то не существующей помощью.

Во-вторых, если внимательно посмотреть, что говорил «Спартак» в СМИ еще после поражения от «Уфы», то становиться ясно – они довольно давно начали нагнетать историю вокруг судейства. Мол, «Спартак» как-то не так в этом сезоне судят, и по этому поводу есть много вопросов.

В-третьих, если начать считать ошибки рефери в этой игре, то они были в обе стороны. Понятно, что проигрывать всегда обидно. Но в первую очередь стоит анализировать себя и свою работу, а не придумывать, что есть виновный со стороны. «Зенит» выиграл. «Спартак» проиграл. И дело тут не в том, что во время игры действовали какие-то несуществующие третьи силы. Более того, на матче присутствовали глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов и председатель судейского комитета РФС Николай Левников. Представить себе, что судья самоубийца и может себе позволить что-то такое делать в присутствии непосредственного начальства довольно сложно. Результат матча – объективный. Победила более сильная команда. А прочие разговоры на бредовые и истеричные темы иллюстрируют неумение проигрывать.