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  • Рейнгольд: «Иванов – преступник, которого нужно было заковать в наручники прямо на стадионе и увезти в тюрьму»

Рейнгольд: «Иванов – преступник, которого нужно было заковать в наручники прямо на стадионе и увезти в тюрьму»

2 октября 2016, 23:00
57

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что главный арбитр матча 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) Сергей Иванов коренным образом повлиял на исход данной встречи неоднозначными судейскими решениями.

«То, что я увидел сегодня мне и в сне не снилось... Нет смысла обсуждать эту игру, потому что игры и не было. Почему? Потому что главный арбитр этой встречи – преступник, которого нужно было заковать в наручники прямо на стадионе и увезти в тюрьму. Он не имел право брать свисток в руки, он испортил весь матч, «сплавил» «Спартак»!

Что вызвало вопросы? Он три «чистых» пенальти не поставил в ворота «Зенита»! «Чистых»! В итоге команда проигрывает 2:4, но если приплюсовать три пенальти, то счет бы был 5:4 в пользу москвичей. Дело не в том, что я болею за «Спартак», я просто за честный футбол. Комментировать игру мне не хочется из-за этого арбитра, который не отдавал себе отчет в том, что работает на матче двух сильнейших команд страны. Это позор, самый настоящий позор, и пускай это знают те, кто за это отвечают», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рейнгольд Валерий Иванов Cергей
Комментарии (57)
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slavа0508
1475439097
Иванов сегодня на поле был главным участником это факт и он сделал игру на 90 % это очевидно
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кошмарик
1475439348
мда.. что то у дедушки Рейнгольда знатно пукан рвануло.. хотя может он просто без очков смотрел? не видел ничего?
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Zeff
1475439619
Хватит бесноваться. Не наиграл Спартак на ничью.
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cska-62
1475439644
Мистер Мутко! Мистер Миллер и КО! А если кто-то из "карманных арбитров" обидится или по какой другой причине окажется за бугром и там разоткровенничается? Обо всём нашем неприглядном футбольном хозяйстве, включая то, каким образом судьи матчи обслуживают?! И ведь ответ "Нехай клевещут" не пройдёт... Видеозаписи имеются... И правдивость откровений легко проверить наглядным образом... Что тогда? Исключения России из УЕФА и ФИФА? Не говоря уже об исключении проведения в России каких-либо футбольных мероприятий... И что с вами со всеми тогда сделает Владимир Владимирович? Даже боюсь себе представить! Но предложение внесу: отдать вас всех на перевоспитание Рамзану Ахматовичу Кадырову... С полным правом решать вашу судьбу... Ну а как и что он там "решит" или всех вас "порешит" - не знаю. Это будет такая чеченская рулетка... Вся страна следить за ней будет!
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alp
1475439746
я что то не припомню такого визга когда судья убивал локо в игре со спамом.
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Psih86
1475439999
Меня больше всего повеселило про две сильнейшии команды:-)))когда это спартак стал сильнейшим?лет так десять и не вспомнишь....
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+50/-50
1475440329
Хватит настраивать футбольный океан страны, против ср@ного острова под названием Спартака. На какой сайт не зайди, только Спартак. А в этой стране есть другие клубы? ЦСКА тоже проиграл, но столько вони нет. А то, что Спартак не любят, так это не секрет. Его не любят даже тушканчики в Заполярье.
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guron88
1475440480
Судья - бесспорно был купленный. Чё уж там... Будем откровенны !
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Alex_004
1475442316
Валерий Рейнгольд, вы под "чем" смотрели матч?))) какие три «чистых» пенальти не поставили в ворота Зенита?????!)))))))
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Виталий1
1475442366
Такого истеричного спартачачьего визга я уже давно не помню. Причём Зенит выиграл по игре и судья убогих спартачей за руки не хватал. И если я до сих пор нейтрально относился к Спартаку (я не сопливый дебил и у меня нет врагов в футболе), то после сегодняшнего визга эта команда вызывает у меня исключительно чувство омерзения.
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