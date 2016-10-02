Рейнгольд: «Иванов – преступник, которого нужно было заковать в наручники прямо на стадионе и увезти в тюрьму»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что главный арбитр матча 9-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) Сергей Иванов коренным образом повлиял на исход данной встречи неоднозначными судейскими решениями.

«То, что я увидел сегодня мне и в сне не снилось... Нет смысла обсуждать эту игру, потому что игры и не было. Почему? Потому что главный арбитр этой встречи – преступник, которого нужно было заковать в наручники прямо на стадионе и увезти в тюрьму. Он не имел право брать свисток в руки, он испортил весь матч, «сплавил» «Спартак»!

Что вызвало вопросы? Он три «чистых» пенальти не поставил в ворота «Зенита»! «Чистых»! В итоге команда проигрывает 2:4, но если приплюсовать три пенальти, то счет бы был 5:4 в пользу москвичей. Дело не в том, что я болею за «Спартак», я просто за честный футбол. Комментировать игру мне не хочется из-за этого арбитра, который не отдавал себе отчет в том, что работает на матче двух сильнейших команд страны. Это позор, самый настоящий позор, и пускай это знают те, кто за это отвечают», – сказал Рейнгольд.