Дзюба заявил, что никогда не простит «Спартаку» некоторых вещей

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) заявил, что никогда не простит московскому клубу некоторых вещей. Напомним, 28-летний форвард являлся игроком красно-белых с 2006 по 2015 год.

«Являются ли для меня матчи против «Спартака» принципиальными? Я как-то дал себе слово, что буду забивать в каждом матче. В какой-то степени восторжествовала справедливость. Я никогда не прощу «Спартаку» некоторых вещей. Эмоции захлестнули после гола, поэтому натянул так футболку. Но раньше за подобное празднование не давали желтых карточек», – сказал Дзюба.