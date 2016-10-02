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  • Дзюба заявил, что никогда не простит «Спартаку» некоторых вещей

Дзюба заявил, что никогда не простит «Спартаку» некоторых вещей

2 октября 2016, 22:37
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (4:2) заявил, что никогда не простит московскому клубу некоторых вещей. Напомним, 28-летний форвард являлся игроком красно-белых с 2006 по 2015 год.

«Являются ли для меня матчи против «Спартака» принципиальными? Я как-то дал себе слово, что буду забивать в каждом матче. В какой-то степени восторжествовала справедливость. Я никогда не прощу «Спартаку» некоторых вещей. Эмоции захлестнули после гола, поэтому натянул так футболку. Но раньше за подобное празднование не давали желтых карточек», – сказал Дзюба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Футболсмотрящий
1475437151
И судьи мне в этом помогут !
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Путлер3
1475438542
Не простит, но в самолете со Спартаком полетает.
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plehanov6
1475439348
Одно слово - ПРОДАЖНЫЙ!!!
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mahan
1475439482
А разве продажным предателям рот открывать разрешают? Если только уберут лимит ты даже в в число запасных не попадешь.
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alteper
1475440067
Обиженый маленький мальчик....что тут сказать.Дзюба к сожалению может и профессионал в футболе,но в душе он еще в детском саду.Прощать надо всегда,ибо обида может человека разрушить изнутри и сделать его злым.Я бы сказал на этот коммент Дзюбе вот что.Что человек посеет то и пожнет.Никогда обиженные люди не были счастливы.
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Inks
1475443133
Спартак со многими игроками поступает по-свински. Даже легенд клуба умудряются выгонять. Что уж тут говорить про рядового Дзюбу...
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Zeff
1475443405
Ну всё! Теперь точно Спартак без трофеев останется. Дзюба футболку свою вам не подарит.
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Йогурт Мэн
1475444801
Эмм, я видел это интервью после матча по ТВ, там было сказано по-другому. Хоть изменили и вырезали немного, но смысл немного поменялся. Зачем менять текст? Чтобы Дзюбу поставить в положение? Он всё доказал сегодня своим голом.
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radga
1475463922
Друзья, а кто такой этот дзюба. Пройдет время - все станет на свои места. Поверьте никто не вспомнит даже о нем.
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Каратель помойников
1475471941
деревянный задрот продолжает скулить
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