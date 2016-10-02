Глушаков: «Мне стыдно за такое судейство»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) отметил неоднозначную работу арбитров в данной встрече, однако заявил, что это не стало главной причиной поражения красно-белых.

«Не считаю, что судейство помешало нам выиграть. Есть индивидуальные ошибки, мои тоже, я не святой. В моменте с третьим голом не успел. Когда ты набегался и голова думает о судействе, то тяжело. Но все голы на судью вешать нельзя. Есть футболисты, которые ошибались и из-под которых забивали голы.

Вся страна видела судейство, мне многие серьезные люди после игры написали, что удивляются, как мы забили два гола с таким судейством. Как решать эту проблему? Мне стыдно за такой чемпионат и не хочется даже комментировать», – сказал Глушаков.