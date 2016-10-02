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Глушаков: «Мне стыдно за такое судейство»

2 октября 2016, 22:27
23

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча 9-го тура РФПЛ против «Зенита» (2:4) отметил неоднозначную работу арбитров в данной встрече, однако заявил, что это не стало главной причиной поражения красно-белых.

«Не считаю, что судейство помешало нам выиграть. Есть индивидуальные ошибки, мои тоже, я не святой. В моменте с третьим голом не успел. Когда ты набегался и голова думает о судействе, то тяжело. Но все голы на судью вешать нельзя. Есть футболисты, которые ошибались и из-под которых забивали голы.

Вся страна видела судейство, мне многие серьезные люди после игры написали, что удивляются, как мы забили два гола с таким судейством. Как решать эту проблему? Мне стыдно за такой чемпионат и не хочется даже комментировать», – сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушаков Денис
Комментарии (23)
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neveldomha
1475436884
Иди в сантехники Глушаков. Там судей нет.
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alp
1475437106
глушакову должно быть стыдно за свою игру а не за судейство. спартак проиграл потому что играл хуже зенита а судья ошибался в обе стороны
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Виталик Украинский
1475437202
А болельщикам как стыдно, что в сборной страны играют такие девчонки, плачущие и играющие в грязный футбол.
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qwera 1969
1475437507
2 гола просрал по своей вине, надо на кого-то свалить. Ай, молодца!!!
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Денис Ростовский
1475437995
Серьезные люди такому лоху звонить не будут! Играть надо, а не скулить после каждого столкновения. Мне жаль, что ты приходишься типа земляком
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+50/-50
1475438042
- "Когда ты набегался и голова думает о судействе, то тяжело". Игрок должен думать не о судействе, а об игре. - "Вся страна видела судейство". Не только видела, но и слышала. Комментаторы предвзято подводили аудиторию под неправильное судейство. - "как мы забили два гола с таким судейством". А вы их не забили. Их подарил вам Лодыгин. За что и должен быть переведён в Спартак. Зенитку с победой.
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BANNIKOV1970
1475438086
в еврокубках покажут где место зинки
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Zeff
1475438176
Глушаков- бездарь, почему тебе не стыдно за свою игру?
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plehanov6
1475439020
Дэн! А за свою игру не стыдно?!!
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mahan
1475440212
Все правильно сказал. Тянут Зенит за уши, газпром решает вопросы, не игроков так судей покупают. Иванов вон из судей.
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