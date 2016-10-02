«Томь» задолжала игрокам зарплату за 2 месяца

Представитель пресс-службы «Томи» Олег Игрушкин заявил, что руководство томского клуба задолжало игрокам зарплату за два месяца. Напомним, на данный момент команда из Томска занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.



«Да, задолженность действительно есть. Могу сказать, что перед работниками клуба долги за два месяца, а не за четыре. Но все в руководстве в курсе ситуации. В том числе губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. Долги «Томи» обязательно будут выплачены, об этом можно говорить с уверенностью, но по срокам сейчас точно сказать нельзя», – отметил Игрушкин.