Гвардиола: «Некоторые тренеры приглашают меня на свои тренировки»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился размышлениями о своей работе.

«Возможно, некоторые тренеры хотят копировать методы победителей, но это большая ошибка.

Некоторые приглашали меня на свои тренировки, когда у них были проблемы, а я говорил: «Просто будьте собой».

Это не похоже на компьютер, где можно скопировать и вставить. Нужно думать самому.

Мои принципы не меняются. Каждой частью себя я верю в то, что мы делаем. Верю на 100 процентов.

Когда я проигрываю, я печален и разочарован, но буду ли я менять стиль игры? Ни за что. Это невозможно.

Нынешние успехи удивили меня, но самое лучшее состоит в том, что игроки хотят продолжать то, что мы делаем», – сказал Гвардиола.