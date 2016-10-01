Семин: «В раздевалке я ругался»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1).

«Пять замен по сравнению с матчем в «Ростове» – это и результат тренировок, и сигнал лидерам команды, что они не неприкосновенны. Не заменил Хенти на Шкулетича, потому что травму получил Портнягин и я боялся делать вторую замену, так как оставалось много времени. Чорлука перед игрой был под вопросом в связи с мышечной травмой, а также Фернандеш. Потом уже рисковать было нечем.

Вторым таймом я доволен. Нам удалось проявить в нем характер. Начали играть активно, бороться, показывать агрессивный футбол. В третьем матче уже начинаем игру только во втором тайме. Первый не получается совсем, ведем себя пассивно. Если бы я знал причину этой проблемы, то, наверное, такого уже не было бы.

Будем анализировать. Думаю, это чисто психологический момент. Хотят играть, не терять мяч, риска мало, отсюда и такие моменты. За это время свежие команды успевают большим количеством уходить назад, а нам эти ситуации тяжело пройти. Хотя сегодня и в первом тайме два хороших момента было, но агрессивности явно не хватает. После перерыва играли уже лучше. Что делал в раздевалке? Ругался», – сказал Семин.