Зидан: «Меня не беспокоит форма Роналду»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями накануне матча седьмого тура Примеры против «Эйбара».

«Чтобы побеждать, мы должны создавать моменты. Мы это и делаем, но нам нужно более эффективно их реализовывать. Возможно, в последнее время нам не хватало лишнего гола.

Если ведешь с разницей всего в один мяч, то может произойти что угодно – как в матчах с «Боруссией» и «Лас-Пальмасом».

Меня не беспокоит форма Роналду. Он очень тяжело работает, его состояние становится все лучше и лучше.

Когда он не забивает, то все говорят, что он плохо сыграл. Я к этому отношусь не так. Он становится лучше с каждым днем, шаг за шагом», – сказал Зидан.

Матч «Реал» – «Эйбар» состоится в воскресенье, 2 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.