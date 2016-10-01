Семин: «Хорошо, когда есть характер. Думаю, он у нас будет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в эфире канала «Наш футбол» поделился впечатлениями после матча девятого тура РФПЛ против «Арсенала» (1:1).

«Хорошо, когда есть характер. Думаю, он у нас будет. Хорошо, что Чорлука пошел играть как центрфорвард. Три матча, которые мы проиграли, прошли как под копирку. Игра идет в одни ворота, а какой-то единственный момент мы пропускаем.

До этого не могли выбраться из этой ситуации, а сейчас выбрались. Но проблемы в атаке и с реализацией моментов есть», – сказал Семин.