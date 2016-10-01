Гвардиола: «Сколько раз тренеры в АПЛ выигрывали четыре титула? Ноль. В первый год мне будет сложно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что под его руководством команда со временем будет играть намного лучше.

«Поверьте, на третий год моей работы в «Манчестер Сити» мы будем намного лучше. Пока мы выиграли много матчей на энтузиазме – новый тренер, новая команда. Но чтобы создать что-то стабильное, нужно время.

В мой первый год в «Барселоне» мы выиграли все, но на четвертый играли лучше. В третий год в Мюнхене «Бавария» была намного лучше, чем в первый, без сомнения.

Я уверен, что второй и третий сезоны здесь будут намного лучше, чем сейчас. В плане результатов мы почти идеальны, но чтобы наладить игру, нужно время. Стоило нам выиграть шесть, семь, восемь матчей подряд, как люди и журналисты начали говорить про четыре титула.

Сколько раз тренеры в Англии выигрывали четыре титула? Ноль. В первый год мне будет сложно это сделать. Но в следующем году и на последнем этапе моей работы здесь будет лучше.

Но это происходит со всеми тренерами в мире. Наша проблема в том, что у нас нет времени. Это наша большая проблема.

На второй год энтузиазм проходит, мы устаем друг от друга. Сейчас время создавать что-то стабильное, работать на завтрашний день, на будущее», – сказал Гвардиола.