Венгер: «Приглашая меня, «Арсенал» пошел на авантюру. Никто не верил, что иностранец может быть успешен»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниям о том, как его приняли в Англии после назначения на пост наставника лондонцев в октябре 1996 года.

«Это была большая авантюра, потому я был одним из первых иностранных тренеров, кто приехал в Англию. Кажется, передо мной был Венглош, у которого ничего не получилось с «Астон Виллой». Так что существовало убеждение, что иностранный тренер не может работать в Англии. Тогда я не мог бы себе представить, что через 20 лет все еще буду здесь.

Сопротивление было, конечно. Было убеждение, что иностранец не может выиграть чемпионат Англии.

Возможно, некоторые игроки тоже так думали. Когда я сюда прибыл, «Арсенал» был очень консервативным клубом. Впервые я побывал здесь первого января 1989 года, и тогда женщины и мужчины находились в разных помещениях. Жены директоров были в отдельных комнатах. Это был действительно консервативный клуб.

Проявить смелость, пригласив неизвестного на высоком уровне иностранца, – это была большая авантюра. Было тяжело, потому что скептицизм был велик. Нужно было убедить людей, что ты знаешь, о чем говоришь. Мне и сейчас иногда приходится это делать», – сказал Венгер.