Хашиг: «Шалимов – главный тренер, он спокойно работает»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что клуб не беспокоит тот факт, что Игорь Шалимов работает с командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

«То, что Шалимов является исполняющим обязанности главного тренера, не смущает ни клуб, ни самого Игоря Михайловича. Сейчас он главный тренер, он спокойно работает», – сказал Хашиг.

Напомним, Шалимов возглавил «Краснодар» после отставки Олега Кононова. Под его руководством команда выиграла два матча группового этапа Лиги Европы, пробилась в 1/8 финала Кубка России, а также одержала одну победу и добыла одну ничью в РФПЛ.