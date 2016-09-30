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  • Брат Венгера: «Арсен учился на уличном футболе. Такова его философия и сегодня»

Брат Венгера: «Арсен учился на уличном футболе. Такова его философия и сегодня»

30 сентября 2016, 21:10

Старший брат главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера Ги Венгер поделился воспоминаниями о детстве наставника лондонцев.

«Это я научил Арсена всему, что он знает. Кто из нас играл лучше? Спросите у него, я промолчу.

Мы играли во дворе – только мы с ним. Арсену было пять или шесть лет, когда он начинал. Мы всегда были вместе, но когда играли в футбол, то не жалели друг друга. Мы были уличными футболистами.

Так Арсен и учился – на уличном футболе. Такова его философия и сегодня. Еще мы играли на перекрестке возле бара. Тогда там проезжало десять машин в день, сейчас – семь тысяч», – сказал Ги Венгер.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
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