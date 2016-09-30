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  • Голубев: «Предлагал Бердыеву работать тренером, но он захотел быть еще и вице-президентом»

Голубев: «Предлагал Бердыеву работать тренером, но он захотел быть еще и вице-президентом»

30 сентября 2016, 20:00
5

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как было принято решение назначить Курбана Бердыева вице-президентом «Ростова».

«Это он захотел так. Мое предложение было одно – чтобы он продолжал тренерскую карьеру. Курбан Бекиевич захотел быть еще и вице-президентом», – сказал Голубев.

Также чиновник прокомментировал ситуацию с долгами в клубе.

«Мы не все долги закрыли, работаем над этим. Год назад мы должны были команде за семь месяцев, сейчас – за один. Рассчитываю, что до конца года будем выплачивать так называемые обязательные платежи ритмично и в срок».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (5)
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Сергей Свояк
1475255434
Короче, дербанят городской бюджет. Ничего нового) Хотя с такой игрой нынешнего "Ростова", не стыдно.
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meiram
1475258947
Надо поддерживать команду "Ростов" всячески чем возможно, начиная от инвесторов и заканчивая болельщиками,создавая гармонию, тем более клуб начинает зарабатывать на европейской арене и хватит чужие деньги считать,тем более заслуженные!
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семечкин
1475267462
есть два понятия шофёр автомобиля и наездник... наездник-знает руль, педали и рычаг переключения передач... шофёр кроме этого знает, что надо следить за уровнем масла в движке, коробке, мосте, менять его вовремя.... и т.д. так вот Бердыев хочет быть шофёром в Ростове....разве это плохо?
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zarsm
1475403501
like a boss
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