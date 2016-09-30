Голубев: «Предлагал Бердыеву работать тренером, но он захотел быть еще и вице-президентом»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как было принято решение назначить Курбана Бердыева вице-президентом «Ростова».

«Это он захотел так. Мое предложение было одно – чтобы он продолжал тренерскую карьеру. Курбан Бекиевич захотел быть еще и вице-президентом», – сказал Голубев.

Также чиновник прокомментировал ситуацию с долгами в клубе.

«Мы не все долги закрыли, работаем над этим. Год назад мы должны были команде за семь месяцев, сейчас – за один. Рассчитываю, что до конца года будем выплачивать так называемые обязательные платежи ритмично и в срок».