Жирков: «Каррера сильно изменил игру «Спартака»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился своими ожиданиями от предстоящего матча девятого тура чемпионата России со столичным «Спартаком».

«Отношусь к этому матчу, как к важной игре. Тем более сейчас «Спартак» находится во главе таблицы. Всегда приятно обыгрывать такую команду. Есть много хороших команд, которые по-спортивному раздражают. У «Спартака» очень сильная командная игра в последнее время. Они прибавили в командных действиях, стали более уверенно играть в обороне.

Каррера, несомненно, внес существенные коррективы в игру в обороне. Как в Италии стали в обороне играть. Смотрел передачу, где показывали эпизоды, как Глушаков отрабатывал назад, чего раньше не делал», – сказал Жирков.