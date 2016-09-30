Тренер «Саутгемптона» оказался в центре коррупционного скандала

Помощник главного тренера «Саутгемптона» Эрик Блэк оказался одним из подозреваемых в деле о коррупции.

По информации источника, Блэк за несколько тысяч фунтов убедил коллегу из другого клуба передать подставной компании информацию о некоторых футболистах, при этом специалист обещал обойти правила футбольной ассоциации Англии (FA).

В «Саутгемптоне» уже отреагировали на инцидент и выразили готовность помочь расследованию.

Напомним, что в коррупционном скандале был замешан наставник сборной Англии Сэм Эллардайс, который после обвинений в свой адрес покинул должность.