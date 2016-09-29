Семин: «Планируем встречаться с болельщиками чаще. Будем проводить открытые тренировки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как клуб планирует выстроить работу с болельщиками.

«Мы хотели бы иметь с болельщиками более тесный контакт. В дальнейшем планируем встречаться чаще. Например, будем проводить открытые тренировки. Понимаем, что можем услышать критику, но это пойдeт только на пользу. Мы играем для болельщиков и хотим каких-то совместных действий. От полупустых трибун игра лучше не становится», – сказал Семин.

По словам наставника, он не раздумывал над предложением вернуться в «Локомотив».

«Тренер никогда не знает, когда и в какой команде окажется. Конечно, я хотел вернуться в «Локомотив». Здесь все мое родное. Это над другими предложениями можно думать. На предложение «Локомотива» согласился сразу».

Кроме того, Семин оцени игру Дмитрия Баринова.

«Я посмотрел на игру Баринова с «Химками». Дмитрий сыграл хорошо. Если продолжит в том же духе, будет чаще появляться в составе. Он молодой, перспективный, крепкий физически. Баринов играет ключевую роль в молодежной сборной России, так что шансы регулярно попадать в стартовый состав у него хорошие».