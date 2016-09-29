Головин попал в число претендентов на награду Golden Boy

Стал известен список претендентов на награду Golden Boy. Обладателя звания лучшего молодого игрока Европы не старше 21 года определяют путем голосования спортивных журналистов авторитетных изданий. В общий список из 40 футболистов попал и полузащитник ЦСКА Александр Головин. Среди конкурентов россиянина значатся Кингсли Коман («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом.