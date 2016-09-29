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Головин попал в число претендентов на награду Golden Boy

29 сентября 2016, 13:06
26

Стал известен список претендентов на награду Golden Boy. Обладателя звания лучшего молодого игрока Европы не старше 21 года определяют путем голосования спортивных журналистов авторитетных изданий. В общий список из 40 футболистов попал и полузащитник ЦСКА Александр Головин. Среди конкурентов россиянина значатся Кингсли Коман («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») и Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Головин в текущем сезоне провел в чемпионате России восемь матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (26)
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Патриот РФ
1475143777
Рэшфорд- однозначно!!!
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Сергей Свояк
1475143809
Само собой выиграет Рэшфорд
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ivanthebest
1475146668
Конечно большой аванс выдали, добавив в этот список... Т.к. только в одной Германии можно найти минимум 20 игроков такого же возраста играющих более круто чем Головин...
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Kulimen
1475146773
Писец, вот это наш уровень. Гол в восьми матчах и тебя уже ставят в рейтинг лучших сорока.
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каа
1475147454
беда Головина - тренер... часто использует не по назначению...он атакующий полузащитник ...так и на евро подвел парня .. вот и сейчас время от времени использует ...его место рядом с Еременко и Тощичем...опроник не его.. А так в этом году сильных игроков в списке много ...помимо перечисленных автором, там еще Алле из Тотенхема, Ренату Санчес из Баварии ... и на мой взгляд именно они и основные претенденты...
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diadushka
1475152019
головин и без награды не сильно огорчится...... А за что ему должно быть стыдно?
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К.Серж.А
1475154914
По-моему главные претенденты - Делле Алли , Лерой Сане или Ренату Санчеш
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Aztec58
1475155238
Головин - среди массовки и только.
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Патриот РФ
1475160747
Я думаю награду GOLDEN LEDY он точно выиграл бы
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Жека Джокер
1475163257
Самый худший игрок ЕВРО 2016 Головин
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