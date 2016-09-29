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  • От Карреры в «Спартаке» требуют выхода команды в Лигу чемпионов

От Карреры в «Спартаке» требуют выхода команды в Лигу чемпионов

29 сентября 2016, 07:50
38

Руководство «Спартака» поставило новую задачу перед тренерским штабом Массимо Карреры. Как сообщает источник, работу итальянца будут считать успешной лишь в том случае, если клуб обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Таким образом, москвичи должны занять минимум второе место в чемпионате России.

Если же Каррера не справится с задачей, то он имеет неплохие шансы сохранить свой пост в «Спартаке». Отмечается, что члены совета директоров красно-белых также примут во внимание качество игры команды и атмосферу в коллективе.

Пока руководство клуба все устраивает.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (38)
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ruverzema29rus
1475128958
вы бы в Лиге Европы пару сезонов поиграли сначала, вспомнили бы, что такое еврокубки! А обоср@ться и ЦСКА с Зенитом успеют в ЛЧ!
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4agaaa
1475131284
Опять давление! Дайте поработать, потом исходя из результата ставьте задачи!
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dimsok
1475131733
Почти нереальная задача
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Павел Амурский
1475134122
Зачем, чтобы проиграть опять первую же игру?
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marslond
1475136431
Правильно. Нужно ставить максимальные цели.
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fakel-vrn
1475136549
планы меняются.... я так понимаю следующее условие будет выход спартака в ЛЕ!) А там ... попадется какой нибудь условный АЕК))))... и опять все сначала... чемпионы -2 место-3 место-5...10-е... ФНЛ))).... Смешон спартак... точнее его руководство)
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Чикомас
1475136952
А Лигу Чемпионов выиграть, не ставят задачу ? Во, клоуны....Ну ладно бы поставили бы задачу, вылететь из Лиги Европы не в первом а во втором раунде и в нашем чемпе, занять почетное 5 место...
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Aztec58
1475137349
Журналистский бред, ага. Новостной редактор Бонбордира - из гастарбайтеров?
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Krasnodar 123
1475138006
ЭТОТ КАК ЕГО -ВОЛЮНТАРИЗМ! ДАЮТ НЕ РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ!
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fakel-vrn
1475138454
кстати да... перед аленичевым задачи ставились аналогичные... и тоже говорили ...что все нормально... и вобще ..я думаю что в в заслугах и неудачах спартака карера совершенно не причастен... да.. он делал какие то замены... игру делали сами игроки а не тренер...
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