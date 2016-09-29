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  • Семин: «В «Локомотиве» готовы к новым приобретениям игроков зимой»

Семин: «В «Локомотиве» готовы к новым приобретениям игроков зимой»

29 сентября 2016, 07:11
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как у него складываются отношения с руководством клуба.

«Есть ли у меня взаимопонимание с руководителями клуба? Президент «Локомотива» Илья Геркус все время с командой, и по телефону общаемся с ним постоянно. Он не проявляет нервозности, верит, что всe у нас получится, команда вернeтся в борьбу за высокие места. Игроки чувствуют его понимание ситуации, а я – полную поддержку.

Готово ли руководство к новым приобретениям игроков в зимний трансферный период? Да, готово, все понимают необходимость усиления состава», — сказал наставник.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (7)
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bumer_moscow
1475125622
Продать всех "напов" наших. вернуть ниасса.
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vladimir-7
1475129063
Я болельщик ЦСКА, но уверен, что Сёмин поднимет Локомотив и он займет 3-4 место в турнирной таблице РФПЛ, а в следующем году будет играть в ЛЧ.
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Sam_51
1475130290
Срочно забивного напа нужно. То, что есть- просто кривоногие пешеходы.
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mab1011
1475134889
Если прикупить игроков уровня Барсы или Реала , то и я могу Локо в еврокубки вывести. Вон Бикеевич середняка в ЛЧ вывел...
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Fan Loko mik
1475147435
Не могу понять, почему нельзя вернуть Ниасса, Куман прямо сказал, что он ему не нужен. Да и после всего пережитого в Эвертоне сам Умар больше не будет в облаках летать.
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XaXatyn
1475164564
Очень сильно нужно усиление , надеюсь что оно будет хорошее !
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