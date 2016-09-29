Семин: «В «Локомотиве» готовы к новым приобретениям игроков зимой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как у него складываются отношения с руководством клуба.

«Есть ли у меня взаимопонимание с руководителями клуба? Президент «Локомотива» Илья Геркус все время с командой, и по телефону общаемся с ним постоянно. Он не проявляет нервозности, верит, что всe у нас получится, команда вернeтся в борьбу за высокие места. Игроки чувствуют его понимание ситуации, а я – полную поддержку.

Готово ли руководство к новым приобретениям игроков в зимний трансферный период? Да, готово, все понимают необходимость усиления состава», — сказал наставник.