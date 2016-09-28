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  • Гершкович: «Гаджиев заверил, что Бердыев поддерживает любые наши начинания»

Гершкович: «Гаджиев заверил, что Бердыев поддерживает любые наши начинания»

28 сентября 2016, 16:06
3

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о заседании КДК РФС, на котором рассматривалось его дело.

– Рассказал на заседании, что произошло. Есть подписи тренеров, которые они оставили. Я сказал, что невозможно было собрать их все, поэтому были ксерокопии с разрешения всех участников. Решение КДК пока не принял, на заседание, которое состоится 5 октября, вызваны все, кто подписывал бумаги. У них спросят, действительно ли они давали добро на подписи.

– Бердыев давал согласие? У вас подтверждение?

– С ним разговаривал Гаджиев. Гаджи Муслимович заверил, что Бердыев поддерживает любые наши начинания.

– Удивились, что Бердыев опроверг свое согласие?

– Не стоит говорить на эту тему.

– А то, что он вышел из ООТФ?

– Это его право.

– Как ваше самочувствие?

– Сейчас хорошо, но было неважно.

Напомним, накануне выборов президента РФС Гершкович предоставил обращение, подписанное рядом тренеров, в котором сказано, что участие Виталия Мутко в выборах является нарушением уставов ФИФА и УЕФА. Позднее тренер Курбан Бердыев, чья подпись также стояла под документом, сообщил, что его не подписывал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Гаджиев Гаджи Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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Патриот РФ
1475069186
Интересно девки пляшут
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Hazar1950
1475116594
Мне коза сейчас сказала, что у нас тут места мало...Маршак
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