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  • Покеттино: «Заработали важные три очка в очень тяжелой игре»

Покеттино: «Заработали важные три очка в очень тяжелой игре»

28 сентября 2016, 00:20
6

Главный тренер «Тотенхэма» Маурисио Покеттино отметил важность победы над ЦСКА в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Это была очень тяжелая игра в Москве. Мы перетерпели стартовый натиск и добыли три очка. После 70 минуты пришел нужный гол. Теперь двигаемся дальше.

– После первой замены Сон пошел играть центрального нападающего. Почему вы так сделали?

– Мы полностью перестроили игру. Н'куду – быстрый игрок, который вышел на левый фланг. Мы перестроились и в итоге забили гол. Я очень доволен заменами. Замены не всегда срабатывают, но сегодня нам повезло и мы выиграли.

– В игре против «Монако» вы ругали игроков, требуя от них больше рвения к победе.

– Я сказал игрокам все в лицо. После матча я был недоволен, но должен был предъявить претензии и к себе. В игре с «Монако» при этом было не так все плохо, потому что пропустили два гола за короткий отрезок времени. Но сейчас мы должны забыть прошлое и двигаться дальше. Впереди важнейшая игра с «Манчестер Сити».

– После этой победы вы действительно заявили о своих претензиях на выход из группы?

– Это важнейшие три очка, добытые на выезде. Осталось четыре игры. Мы будем играть дальше, но, конечно, наши шансы после сегодняшней победы увеличились.

– Сказалось ли на вашей игре отсутствие Кейна?

– Нет. Его отлично заменил Сон. Он забил три гола в последних двух играх. Для нас каждый игрок важен и мы будем играть теми, кто здоров и готов.

– Победа получилась непростой. Дает ли это дополнительный бонус команде?

– Сейчас слишком рано так говорить. Мы стараемся идти от игры к игре. Сегодня мы одержали важную победу, но дальше будем смотреть по дистанции. Стараемся быть лучше от игры к игре.

– Вы приехали в Москву без пяти ключевых игроков. Что эта победа говорит о силе вашей команды?

– Действительно. Наша команда состоит из множества футболистов. Сегодня многие новые игроки получили шанс себя проявить и заслужить место в основе. Хочу поблагодарить и наших болельщиков, которые приехали поддержать команду. Мы это очень ценим, – приводит слова Покеттино корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (6)
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cska-62
1475013952
"Мы перетерпели стартовый натиск..." Когда? Может мы с сеньором Поккетино разные матчи смотрели?
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Texac777
1475033007
Кони сдулись
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Aztec58
1475040524
Заслуженная победа шпор.
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