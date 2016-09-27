«Зенит и «Спартак» рассудит Иванов, «Ростов» – ЦСКА – Егоров

РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура чемпионата России.
Центральную встречу тура между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит бригада во главе с Сергеем Ивановым. Игру «Ростов» – ЦСКА доверено обслуживать Александру Егорову.
1 октября (суббота)
«Томь» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)
«Крылья Советов» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва)
«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)
«Терек» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва)
2 октября (воскресенье)
«Уфа» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Краснодар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов (Москва)
«Ростов» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск)
Источник: РФС