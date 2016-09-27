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  • «Зенит и «Спартак» рассудит Иванов, «Ростов» – ЦСКА – Егоров

«Зенит и «Спартак» рассудит Иванов, «Ростов» – ЦСКА – Егоров

27 сентября 2016, 16:37
9

РФС назначил арбитров на матчи 9-го тура чемпионата России.

Центральную встречу тура между «Зенитом» и «Спартаком» рассудит бригада во главе с Сергеем Ивановым. Игру «Ростов»ЦСКА доверено обслуживать Александру Егорову.

1 октября (суббота)

«Томь» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров)

«Крылья Советов» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва)

«Локомотив» – «Арсенал»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Терек» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасев (Москва)

2 октября (воскресенье)

«Уфа» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Игорь Федотов (Москва)

«Ростов» – ЦСКА: судья – Александр Егоров (Саранск)

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ростов ЦСКА Егоров Александр Иванов Cергей
Комментарии (9)
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a-rakhmatov
1474984103
Ростову и конями после игр ЛЧ придется бодаться между собой, игра будет очень интересной...удачи дончанам!!!
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Чикомас
1474988876
интересный будет тур....во всяком случае, две игры...
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radga
1474989387
Жду с нетерпением матча Зенит-Спартак. Матч, который многим даст ответы на многие вопросы. Да и Ростов» – ЦСКА тоже из этой оперы. Надеюсь на хороший, зрелищный ФУТБОЛ!!!!
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иван маташов
1474990516
СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!
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ilichkadr
1475042842
«Зенит» 4–1 «Спартак»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
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Maxim Nik
1475070138
Спартаку надо постараться доказать что поражение от Уфы было случайностью. Вперёд Спартак!
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