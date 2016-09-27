Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Валентин Иванов: «Ничего неправильно арбитр матча «Спартак» – «Уфа» не сделал»

Валентин Иванов: «Ничего неправильно арбитр матча «Спартак» – «Уфа» не сделал»

27 сентября 2016, 15:37
8

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу арбитра Романа Галимова в матче «Спартак»«Уфа» (0:1).

– Игра получилась сложной, и арбитр нормально ее отсудил. Ничего очевидно неправильного он не сделал. Могут быть претензии по тому, что Галимов в конце матча мог активнее препятствовать задержкам игры.

– Побудить вратаря Лунева побыстрее вводить мяч в игру?

– По ТВ было не очень хорошо видно, насколько голкипер затягивал игру. Могу сказать так: меньше надо разговаривать с игроком. Раз сказал, два и если арбитр считает, что ничего особенного голкипер не делает, больше разговаривать не надо. Либо, если считаешь, что игру он затягивает, выносится предупреждение. То есть Галимов мог все сделать почетче. С другой стороны, он добавил пять минут, постаравшись компенсировать те попытки затягивания, которые были в конце второго тайма.

– Как оцените эпизод, когда в штрафной «Уфы» на 54-й минуте матча в борьбе с уфимцем Обляковым упал спартаковец Зобнин?

– Момент непростой. Все в динамике: быстро, с падением. То, что я вижу, могу охарактеризовать так: идет единоборство игрока нападающего и игрока защищающегося. Защитник тянется к мячу, нога у него достаточно низко. В это же время к мячу идет нападающий игрок. Нога защитника к мячу даже ближе. Может быть, происходит контакт. Но это не зацеп и не удар по ноге. Не вижу, что нога защитника движется в сторону ноги нападающего. На мой взгляд, это не пенальти, этот момент надо играть.

– Как оценила эпизод экспертно-судейская комиссия?

– Мнения разделились, но большинство голосов за то, чтобы продолжить игру. Инспектор со своей стороны также поддержал решение арбитра по этому моменту.

– То есть арбитр, на ваш взгляд, с игрой справился?

– Да, произошел такой кривой момент. Не случись его, реакция на судейство была бы нормальной. Галимов находился в хорошей позиции, момент видел очень хорошо и нельзя сказать, что он принял неадекватное решение. Эпизод тяжелый, но решение арбитра мне понятно. Чего-то плохого, влекущего за собой нарушение правил, в действиях защитника, который тянется к мячу, не было. Нет зацепов, ударов. Футболисты шли к мячу, мяч пролетел – арбитр продолжил игру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ttter
1474981764
Он вобше ничего не делал.
Ответить
Pro100Kid
1474982737
Ну желтых футболистам Уфы он недодал 100%,а так сносно отсудил в принципе,по моему мнению.
Ответить
mahan
1474983401
Карточек малова-то было игрокам Уфе, уж одно удаление у них 1000% было, фолили они много и жестко. Ну и вопрос с пенальти когда Зобнина уронили, все таки фол был.
Ответить
ufos73
1474988718
Иванов рассуждает как дилетант. Специально - не специально, хотел - не хотел, Галимов отсудил галимо! И вообще кто судью из ФНЛ поставил на игру лидера???
Ответить
zigbert
1474991926
Уфа грубовато сыграла против Спартака.Судья то ли не видел нарушения,то ли не хотел их наказывать.
Ответить
alex1004
1474996820
Странно, а Бутенко в программе Свисток расценил эпизод как 100% пенальти.
Ответить
спартач 23рус
1475034567
ты игру смотрел ???
Ответить
Главные новости
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
20:44
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
20:33
5
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
20:20
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
19:41
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
19:30
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
19:09
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
8
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
18:51
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Все новости
Все новости
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
19:59
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
19:48
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
18:58
8
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
18:39
2
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
18:28
4
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
17:17
Акинфеев прокомментировал трансфер нового вратаря в ЦСКА
17:06
2
«Зениту» посоветовали не назначать Слуцкого вместо Семака
16:53
2
Канчельскис ответил, нужно ли Батракову переходить в «Галатасарай»
16:46
1
Радимов сказал, как изменился «Краснодар» без Сперцяна
16:31
7
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
1
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
3
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
3
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
ФотоМедиаклуб подписал экс-хавбека «Оренбурга» и «Факела»
14:10
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+