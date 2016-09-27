Валентин Иванов: «Ничего неправильно арбитр матча «Спартак» – «Уфа» не сделал»

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов оценил работу арбитра Романа Галимова в матче «Спартак» – «Уфа» (0:1).

– Игра получилась сложной, и арбитр нормально ее отсудил. Ничего очевидно неправильного он не сделал. Могут быть претензии по тому, что Галимов в конце матча мог активнее препятствовать задержкам игры.

– Побудить вратаря Лунева побыстрее вводить мяч в игру?

– По ТВ было не очень хорошо видно, насколько голкипер затягивал игру. Могу сказать так: меньше надо разговаривать с игроком. Раз сказал, два и если арбитр считает, что ничего особенного голкипер не делает, больше разговаривать не надо. Либо, если считаешь, что игру он затягивает, выносится предупреждение. То есть Галимов мог все сделать почетче. С другой стороны, он добавил пять минут, постаравшись компенсировать те попытки затягивания, которые были в конце второго тайма.

– Как оцените эпизод, когда в штрафной «Уфы» на 54-й минуте матча в борьбе с уфимцем Обляковым упал спартаковец Зобнин?

– Момент непростой. Все в динамике: быстро, с падением. То, что я вижу, могу охарактеризовать так: идет единоборство игрока нападающего и игрока защищающегося. Защитник тянется к мячу, нога у него достаточно низко. В это же время к мячу идет нападающий игрок. Нога защитника к мячу даже ближе. Может быть, происходит контакт. Но это не зацеп и не удар по ноге. Не вижу, что нога защитника движется в сторону ноги нападающего. На мой взгляд, это не пенальти, этот момент надо играть.

– Как оценила эпизод экспертно-судейская комиссия?

– Мнения разделились, но большинство голосов за то, чтобы продолжить игру. Инспектор со своей стороны также поддержал решение арбитра по этому моменту.

– То есть арбитр, на ваш взгляд, с игрой справился?

– Да, произошел такой кривой момент. Не случись его, реакция на судейство была бы нормальной. Галимов находился в хорошей позиции, момент видел очень хорошо и нельзя сказать, что он принял неадекватное решение. Эпизод тяжелый, но решение арбитра мне понятно. Чего-то плохого, влекущего за собой нарушение правил, в действиях защитника, который тянется к мячу, не было. Нет зацепов, ударов. Футболисты шли к мячу, мяч пролетел – арбитр продолжил игру.