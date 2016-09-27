Созин: «Во всем мире используют футбольный сленг. И только у Канделаки нельзя так говорить»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение телеканала «Матч ТВ» запретить своим комментаторам использовать в эфире речевые штампы.

«Я нахожусь в шоке после прочтения последних приказов «Матч ТВ» о запрете произношения некоторых фраз, на которых я был воспитан, которые употребляли мастодонты спортивного репортажа Маслаченко, Озеров и Перетурин. Сейчас их используют Розанов и Уткин. Если не употребляются выражения «матч за шесть очков» и «когорта сильнейших», нужно перейти в разряд передач формата «Самый умный», где надо быстро отвечать на какие-то вопросы. Мы и так не видим зрелища в нашем футболе, так нас еще заставляют слушать выражения из первого класса школы формата «мама мыла раму, рама была чистой».

Сами руководители «Матч ТВ» на людях разговаривают на каком-то неандертальском языке. Например, у руководителя канала постоянно проскальзывают фразочки типа «вам шашечки или ехать» или иностранные фразеологические обороты, после которых ты не можешь понять: то ли она хорошо знает английский, то ли тебе надо подтянуть свой уровень.

Мое предложение для «Матч ТВ» — давайте будет смотреть футбол без комментаторов. No comment. Смотрим полутемную картинку и ничего не слушаем. Может, машина должна комментировать футбол? Вспомните, как Синявский с помощью интонаций, выкриков и протяжного «гол» передавал происходящее на поле. Вот это был футбол.

Они хотят идти в ногу со временем? Мы все вышли из детства, и никто не говорит, что ГТО – это плохо. Нет ничего плохого и криминального в выражениях «матч за шесть очков», «каркас ворот» и «голевая феерия». В каждой отрасли, в том числе и футбольной, есть свой сленг. И это норма во всем мире. Только у Тины Гивиевны нельзя так говорить. Вот к чему приводит неспортивный человек на спортивном канале», — заявил Созин.