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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Созин: «Во всем мире используют футбольный сленг. И только у Канделаки нельзя так говорить»

Созин: «Во всем мире используют футбольный сленг. И только у Канделаки нельзя так говорить»

27 сентября 2016, 13:19
14

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение телеканала «Матч ТВ» запретить своим комментаторам использовать в эфире речевые штампы.

«Я нахожусь в шоке после прочтения последних приказов «Матч ТВ» о запрете произношения некоторых фраз, на которых я был воспитан, которые употребляли мастодонты спортивного репортажа Маслаченко, Озеров и Перетурин. Сейчас их используют Розанов и Уткин. Если не употребляются выражения «матч за шесть очков» и «когорта сильнейших», нужно перейти в разряд передач формата «Самый умный», где надо быстро отвечать на какие-то вопросы. Мы и так не видим зрелища в нашем футболе, так нас еще заставляют слушать выражения из первого класса школы формата «мама мыла раму, рама была чистой».

Сами руководители «Матч ТВ» на людях разговаривают на каком-то неандертальском языке. Например, у руководителя канала постоянно проскальзывают фразочки типа «вам шашечки или ехать» или иностранные фразеологические обороты, после которых ты не можешь понять: то ли она хорошо знает английский, то ли тебе надо подтянуть свой уровень.

Мое предложение для «Матч ТВ» — давайте будет смотреть футбол без комментаторов. No comment. Смотрим полутемную картинку и ничего не слушаем. Может, машина должна комментировать футбол? Вспомните, как Синявский с помощью интонаций, выкриков и протяжного «гол» передавал происходящее на поле. Вот это был футбол.

Они хотят идти в ногу со временем? Мы все вышли из детства, и никто не говорит, что ГТО – это плохо. Нет ничего плохого и криминального в выражениях «матч за шесть очков», «каркас ворот» и «голевая феерия». В каждой отрасли, в том числе и футбольной, есть свой сленг. И это норма во всем мире. Только у Тины Гивиевны нельзя так говорить. Вот к чему приводит неспортивный человек на спортивном канале», — заявил Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Канделаки Тина
Комментарии (14)
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xiz
1474972034
Какого хрена это грузинская шмара лезет в футбол
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Sergh4
1474972436
Она что с ума сошла?! Это ведь не "ЧтоГдеКогда?"!
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Percent
1474972718
дааа... чурка говорит как правильно говорить по русски, докатились!
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MisterLoadingMaster
1474973087
Гол, х@й, штанга....Великий Озеров оговорился и чуть не вылетел с телевидения! Но комментатор должен "отжигать", не театр же в конце концов!
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Томь вперёд
1474973764
Абсолютно поддерживаю! Пока Канжелаки у власти - ничего хорошего и стоящего МатчТВ не ждёт!
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anri1703
1474975182
Насосала на канал теперь правила устанавливает вела бы свое шоу где за миинуту200 слов тараторила
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С-Пб on-line
1474975993
Всё по делу сказал, бабу с возу - кабыле легче!
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triton004
1474983685
Кроме футбола на этом канале, вообще нечего смотреть
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Black Giz
1474987144
Ей нужно самой пару игр по комментировать, а мы все по угораем и обсудим ее фразеологизмы.
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Kollljan
1474989412
Этот канал - полный отстой! А эта Канделаки вообще откуда взялась? Кто такая?
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