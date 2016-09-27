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  • Ловчев: «На своем поле ЦСКА надо обязательно забивать «Тоттенхэму»

Ловчев: «На своем поле ЦСКА надо обязательно забивать «Тоттенхэму»

27 сентября 2016, 09:43
4

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев рассказал о том, чего ожидает от московского ЦСКА в матче 2-го тура группового с «Тоттенхэмом».

«В первом туре англичане проиграли «Монако», причeм дома. При этом играет-то «Тоттенхэм» прилично, на втором месте в чемпионате идeт. Думаю, они ЦСКА в Москве не уступят. Что бы нам ни говорили, но продолжаю настаивать, что атака ЦСКА обеднела с уходом Думбия и Мусы. Когда они были, атака „армейцев“ действовала разнообразно. Не случайно с тем же «Байером» забивал не нападающий Траоре, а полузащитники – Дзагоев и Еременко. На своем поле ЦСКА надо обязательно забивать. Еременко и Дзагоев хороши, но в первую очередь надо проявлять себя нападающему. Тут и хавы должны быть активнее. Но тот же Тошич сдал. Травма сказалась. А пробить «Тоттенхэм» будет сложно, потому что соперник раскрываться вряд ли станет.

Что касается Акинфеева и того, сможет ли он наконец сыграть на ноль в Лиге чемпионов, то это меня не интересует. Мне довелось поиграть с великими вратарями – Кавазашвили, Прохоровым, Дасаевым. И я могу сказать, что в этой истории с пропущенными голами Акинфеева в Лиге чемпионов много наносного. Старостин говорил правильно: «Вратарь хорош не тем, что берет, а тем, что пропускает». Бабочек-то Акинфеев не пропускает. Одна была – на чемпионате мира. Вот про нее и вспоминают, потому что других нет. Если б десяток был, никто и не вспоминал бы», — сказал Ловчев.

Напомним, что встреча ЦСКА и «Тоттенхэма» состоится сегодня в Москве, начало в 21:45 по мск.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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Garrincha58
1474959308
опять ловец блох раскудахтался иди в свой сов спорт и не мути здесь воду экспертишка hrenovЫЙ. Слуцкий и без тебя разберется как надо обыгрывать шпор
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VVM1964
1474960460
ЗАБИВАТЬ И НЕ ПРОПУСКАТЬ . ТОЛЬКО ПОБЕДА !!!
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SunRomeS
1474964169
Только вперед, только победа!!!
Ответить
egrrr
1474997853
Про Акинфеева правильно сказал
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