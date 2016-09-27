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  • ЦСКА принимает «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

ЦСКА принимает «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

27 сентября 2016, 21:00
27

Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимает «Тоттенхэм». Москвичи сыграли вничью в первом матче группового этапа с «Байером» (2:2), а «шпоры» дома проиграли «Монако» (1:2).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм
Комментарии (27)
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лёха72
1474969557
конифей опять поймает плюху
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TY13R
1474972637
примет за спину пару банок)))
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a-rakhmatov
1474999468
Сегодня болеем за коней, а завтра за Ростов удачи российским командам)))
Ответить
Karrerim
1475000469
акинфей верим
Ответить
Коняга со стажем
1475000580
Надо выигрывать! Тотен это не топ-клуб которого стоит боятся! Давно уже заметил, что ссут играть с равными себе. Забудьте и лучше вспомните игру на ноу-камп 92 года)))) у англичан такого уж точно никогда не будет!!!))))
Ответить
семечкин
1475003043
вроде бы дома играют..... а не похоже....
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ttter
1475003343
Цска желаю победы
Ответить
Фан666
1475005308
Скучный матч. ЦСКА пока сумело навязать Тоттенхэму стиль российского футбола. Совершенно не видно за счёт чего сможет ЦСКА забить. И вообще позорно играть на родном стадионе так безинициативно, атаки нет, полмомента за игру. Англичане как дома, только они этого пока не поняли похоже.
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alp
1475005928
цска играет, мягко говоря, хреново....
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Фан666
1475007276
Очередной позор супервратаря Акинфеева! Серия будет вечной!
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