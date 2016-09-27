ЦСКА принимает «Тоттенхэм» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Сегодня состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимает «Тоттенхэм». Москвичи сыграли вничью в первом матче группового этапа с «Байером» (2:2), а «шпоры» дома проиграли «Монако» (1:2).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!