Паскуато, Молло и Мбакогу выйдут в составе «Крыльев Советов» на матч с «Амкаром»

Стали известны стартовые составы на игру восьмого тура РФПЛ между «Амкаром» и «Крыльями Советов».

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Гол, Огуде, Баланович, Прокофьев, Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич. Черенчиков, Конде, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Костюков, Анене, Салугин, Шиндер.

Крылья Советов: Лория, Таранов, Ятченко, Концедалов, Цаллагов, Феррейра, Бато, Ткачев, Молло, Мбакогу, Паскуато.

Запасные: Конюхов, Павлов, Божин, Маргасов, Башкиров, Чочиев, Зинков, Корниленко, Визнович.