Перес поддержал Зидана в конфликте с Роналду

Как сообщает Madrid-Barcelona, нападающий «Реала» Криштиану Роналду пожаловался на главного тренера Зинедина Зидана из-за того, что наставник убрал его с поля его в игре шестого тура Примеры «Лас-Пальмасом» (2:2), президенту клуба Флорентину Пересу. Напомним, ранее появилась информация, что португалец нецензурно выразился в адрес французского специалиста после своей замены на 72-й минуте поединка.

Перес, в свою очередь, ответил Роналду посредством СМС, дав понять, что не поддерживает недовольство игрока. Сообщение гласило следующее: «Нет, так не пойдет, мы не на том пути».