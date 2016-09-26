Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Перес поддержал Зидана в конфликте с Роналду

26 сентября 2016, 13:34
6

Как сообщает Madrid-Barcelona, нападающий «Реала» Криштиану Роналду пожаловался на главного тренера Зинедина Зидана из-за того, что наставник убрал его с поля его в игре шестого тура Примеры «Лас-Пальмасом» (2:2), президенту клуба Флорентину Пересу. Напомним, ранее появилась информация, что португалец нецензурно выразился в адрес французского специалиста после своей замены на 72-й минуте поединка.

Перес, в свою очередь, ответил Роналду посредством СМС, дав понять, что не поддерживает недовольство игрока. Сообщение гласило следующее: «Нет, так не пойдет, мы не на том пути».

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sarra
1474887915
Будьте дружелюбны и взаимно вежливы. Спасибо! это как? вот рональду можно хамить а нам незя?..он же звезда, так сказать пример нам, убогим
Ответить
Серго24
1474897612
если Роналду в форме то нах заменять...не заменил бы забил с вероятностью 70 процентов...
Ответить
Rorschach krym
1474898479
смешно какая же глупая ложь
Ответить
ivanthebest
1474898692
Во-первых источник вызывает вопросы. Во-вторых Рон реально весь матч вату катал... Причём уже не первый матч в этом сезоне. Решение было правильным, дабы Рон проявлял в дальнейшем больше усердия и старания на поле...
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
19:10
1
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
18:27
18
РПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Локо» (2:1) и обогнал «Спартак»
18:13
40
Радимов заявил о судейской ошибке против «Зенита»
18:12
1
Федотов разобрал спорный гол «Локо» в ворота «Зенита»
17:37
6
«Зенит» уступает «Локомотиву» дома после 1-го тайма
17:14
15
Мостовой: «Локомотив» обыграл бы «Зенит», если бы играл Александр Мостовой»
16:59
18
ВидеоТренер «Факела» шокирован пенальти в пользу «Балтики»: «Мне сложно дать какие‑то объяснения»
16:40
6
Заболотный мог перейти из «Тосно» в английский клуб
16:29
3
Галактионов объяснил отсутствие Мостового в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом»
16:16
2
Все новости
Все новости
«Барселона» продлила контракт с нападающим
13:45
ВидеоМбаппе отреагировал на мемы про диктатора
11:23
Мбаппе: «Готов играть до 100 лет!»
10:43
Моуринью назвал игрока «Реала» деревом
Вчера, 19:15
1
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
Вчера, 10:08
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
10 сентября
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10 сентября
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
10 сентября
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
10 сентября
3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
10 сентября
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
10 сентября
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
8
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+