В «Тоттенхэме» опасаются российских болельщиков

В «Тоттенхэме» побаиваются провокаций со стороны российских болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Фанаты «шпор» не рады тому, что их команде предстоит сыграть в одной группе с россиянами. Причиной тому стали стычки болельщиков из двух стран в Марселе перед матчем сборных на чемпионате Европы во Франции.

Сообщается, что английские фанаты сокращают пребывание в Москве. Сами игроки и тренерский штаб клуба, изначально планировавшие прибыть в Россию в воскресенье, прилетят только сегодня.

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Тоттенхэмом» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.