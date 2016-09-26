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В «Тоттенхэме» опасаются российских болельщиков

26 сентября 2016, 11:51
14

В «Тоттенхэме» побаиваются провокаций со стороны российских болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Фанаты «шпор» не рады тому, что их команде предстоит сыграть в одной группе с россиянами. Причиной тому стали стычки болельщиков из двух стран в Марселе перед матчем сборных на чемпионате Европы во Франции.

Сообщается, что английские фанаты сокращают пребывание в Москве. Сами игроки и тренерский штаб клуба, изначально планировавшие прибыть в Россию в воскресенье, прилетят только сегодня.

Напомним, что поединок между ЦСКА и «Тоттенхэмом» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА
Комментарии (14)
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panmon
1474880105
Предлагаю российские клубы разводить со всеми до финала на нейтральной территории
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omnikolaev
1474880352
у нас даже талисман на ЧМ волк будет, есть чего бояться, сэры...
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alexis02lion
1474880468
Да и ладно. Пускай боятся. Если больше ничего не умеют. Погудеть так в пьяном виде как англичане привыкли у нас то точно не дадут.
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_Kesh_Suntar_
1474880918
Провокация от Англичан явно будет! Потом пошло поехало и сразу техническое поражение от УЕФА! 0 - 3!!
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Legioner-05
1474881548
Тогда нужно было думать,что ещё придется ехать в Россию,а то вели себя как будто после санкций перестанем существовать
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yorgenbarenz
1474881612
Какие провокации с нашей стороны?Алкаши островные ! Это ваша,бабья привычка,провоцировать и подставлять других.У нас попроще: на,зцука,в харю,если задел и не извинился.
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a-rakhmatov
1474881915
Боятся что болелы коней затопчут английских дебилов )))
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luke-c1
1474883026
Но не опасаются российских игроков)
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андрей андреев
1474887835
Зато нет никакой инфы,что кто то боится ехать в Ростов.Во всём мире знают,что ростовские болельщики адекватные люди.Но и в Москве будет всё нормально. Шпрынина упаковали,теперь некому Россию позорить.
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СК
1474892515
Шпоры, не ccытесь - матрос ребёнка не обидит!
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