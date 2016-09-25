Мещеряков: «У Семина есть кредит доверия в «Локомотиве»

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что главный тренер московского клуба Юрий Семин имеет кредит доверия со стороны руководства, несмотря на три поражения в матчах РФПЛ подряд.
– Турнирная ситуация непростая, три поражения подряд. Каков кредит доверия у Юрия Павловича?
– Кредит доверия есть.
– Насколько он серьезный? По количеству матчей, до конца осенней части сезона?
– Никто матчи не считает. Кредит доверия у Юрия Павловича есть.
– Что сейчас с командой происходит?
– Не хочу комментировать. Юрий Павлович сам должен разобраться.
Источник: «Спорт-Экспресс»