Мещеряков: «У Семина есть кредит доверия в «Локомотиве»

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что главный тренер московского клуба Юрий Семин имеет кредит доверия со стороны руководства, несмотря на три поражения в матчах РФПЛ подряд.

– Турнирная ситуация непростая, три поражения подряд. Каков кредит доверия у Юрия Павловича?

– Кредит доверия есть.

– Насколько он серьезный? По количеству матчей, до конца осенней части сезона?

– Никто матчи не считает. Кредит доверия у Юрия Павловича есть.

– Что сейчас с командой происходит?

– Не хочу комментировать. Юрий Павлович сам должен разобраться.