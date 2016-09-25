Рейнгольд: «Поздравляю, «Спартак» вернулся: прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» выразил недовольство игрой, показанной московским клубом в данной встрече. По мнению специалиста, красно-белые действовали безвольно и допустили грубые ошибки в центре обороны.

– Что сказать? Поздравляю, «Спартак» вернулся. Прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны. Меня просто поразило, что за весь первый тайм команде не создала ни одного момента у ворот «Уфы».

Есть простая футбольная истина, что когда ты играешь с соперником, который постоянно обороняется, забивать ему надо с первых минут. Тогда он будет вынужден раскрываться. «Спартак» же в первом тайме сыграл ровно так, как и нужно было «Уфе».

– Почему «Спартак» начал играть только во втором тайме?

– Загадка. Играли же до этого и играли отлично с первых минут. Здесь же начали играть, когда уже реально столкнулись с большими проблемами. И как же обидно, что «Спартак» проиграл после того, как ЦСКА потерял очки. Вместо того, чтобы уйти в отрыв, красно-белые позволили сопернику приблизиться к себе.

Хочу добавить, что сам по себе спад в игре «Спартака» для меня не был неожиданностью. Меня удивило то, с каким безразличием футболисты сыграли. Прямо, как в прежние времена. Неужели они не понимают, что до этого побеждали не за счет мастерства, а за счет желания. Сегодня мы узнали, что «Спартак» без эмоций – это команда слабее «Уфы».