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  • Рейнгольд: «Поздравляю, «Спартак» вернулся: прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны»

Рейнгольд: «Поздравляю, «Спартак» вернулся: прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны»

25 сентября 2016, 21:47
70

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 8-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Уфой» выразил недовольство игрой, показанной московским клубом в данной встрече. По мнению специалиста, красно-белые действовали безвольно и допустили грубые ошибки в центре обороны.

– Что сказать? Поздравляю, «Спартак» вернулся. Прежний, безвольный и с ужасной игрой в центре обороны. Меня просто поразило, что за весь первый тайм команде не создала ни одного момента у ворот «Уфы».

Есть простая футбольная истина, что когда ты играешь с соперником, который постоянно обороняется, забивать ему надо с первых минут. Тогда он будет вынужден раскрываться. «Спартак» же в первом тайме сыграл ровно так, как и нужно было «Уфе».

– Почему «Спартак» начал играть только во втором тайме?

– Загадка. Играли же до этого и играли отлично с первых минут. Здесь же начали играть, когда уже реально столкнулись с большими проблемами. И как же обидно, что «Спартак» проиграл после того, как ЦСКА потерял очки. Вместо того, чтобы уйти в отрыв, красно-белые позволили сопернику приблизиться к себе.

Хочу добавить, что сам по себе спад в игре «Спартака» для меня не был неожиданностью. Меня удивило то, с каким безразличием футболисты сыграли. Прямо, как в прежние времена. Неужели они не понимают, что до этого побеждали не за счет мастерства, а за счет желания. Сегодня мы узнали, что «Спартак» без эмоций – это команда слабее «Уфы».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Рейнгольд Валерий
Комментарии (70)
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ttter
1474829545
Какой бред несёт этот человек)))Спартак во 2-м тайме мог забить мяча 4 и это не говоря о 2 не поставленых пенальти.
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Вомбат
1474829596
Спартак просто зазвездился, а во втором тайме, когда начал играть, то явно не повезло, да и вратарь соперника сыграл здорово. Не стал бы судить по одному этому матчу что Спартак Карпина-Аленичева вернулся. Цыплят нынче считают по весне.
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Зенит Оле Оле Оле
1474829789
Прав пердун
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VVM1964
1474830076
НУ НИ ХРЕНА НЕ СОГЛАСЕН . ПЕРВЫЙ ТАЙМ - ОТСТОЙ , А ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ ЗАДАВИЛИ , НО НЕ ДОДАВИЛИ . КОГДА ИГРА ИДЕТ ВО-БАНК ЗАЩИТА УХОДИТ НА ВТОРОЙ ПЛАН ( А НЕ ОДИН ХРЕН ПРОИГРАТЬ В 2 ИЛИ 1 МЯЧ ) , НО ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ ЕСТЬ И ОНИ ПОЯВИЛИСЬ НЕ СЕГОДНЯ И НЕ В КУБКОВОМ МАТЧЕ , А В 5-ОМ И 6-ОМ ТУРЕ ( РЕАЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА ПАСА ) . СЕГОДНЯ РАСПАСОВЩИКИ СЫГРАЛИ ТАК СЕБЕ , РЕАЛИЗАЦИЯ .... , А ФОРТУНА ОТВЕРНУЛАСЬ . ФОРТУНА ВЕРНИСЬ !!! СПАРТАК ВПЕРЕД "!!!
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Диктор
1474830210
Рейнгольд похож на болельщиков коней и бомжей.Как все хорошо так дифирамбы поет(а те молчат в тряпочку) А как первая неудача ,так вони мама не горюйся.
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bset
1474831101
А мне было стремно, что это мы с Краснодаром плохо сыграли. Ан нет. Спартак и Зенит тоже умеют удивлять. P.S. Да-да. С Тоттенхэмом мы тоже плохо сыграем и Акинфеев продолжит рекорды ставить. Можете не писать этот баян)
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ttter
1474832114
Таким люди как Ренгольд и ему подобные очень сильно раздражают. Ps:Плюясь в команду сейчас не смейте радоватся её победам в дальнейшем.И лично всем флюгерам и глорам хочу сказать:Если ты дружишь со всеми — ты не дружишь ни с кем. (с) Мирон Янович
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World_football
1474832114
правильно он сказал все
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luke-c1
1474834857
Рейнгольд похоже матч не смотре. Спартак не был безвольным, наоборот, очень эмоциональным, просто Уфа хорошо оборонялась и контратаковала. Но игра не очень.
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cska-62
1474836489
Матч не видел. Не получилось. Посмотрел обзор матча и текстовую трансляцию. Никакой катастрофы не увидел. Мяч "Спартак" пропустил из-за чудовищной ошибки молодого защитника. Ну а о том, как Лунёв спас "Уфу", напишут завтра все спортивные газеты. Я уже предупреждал, что ни одна команда не может выигрывать постоянно. И не нужно красно-белым при первой же неудаче "кидать камни" в команду и Карреру. Большинство так и поступает, но не все. Уверен, что это досадное поражение не "сломает" команду и Карреру. И мы ещё увидим яркие и красивые матчи в исполнении "Спартака". Хотя победы опять же будут не всегда. Но со стабильной и качественной игрой команда вполне может побороться за медали, в том числе и золотые. И молодёжь возмужает и будет всё реже и реже так по-детски ошибаться.
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