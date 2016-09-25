Маурисио, Глушаков и Джано выйдут в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Уфы» на матч восьмого тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча состоится сегодня на «Открытие Арене» в 17:00 по московскому времени.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Джано, Зобнин, Промес, Фернандо, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Кутин, Таски, Ромуло, Попов, Давыдов, Мелкадзе.

Уфа: Лунев, Сухов, Аликин, Тумасян, Васин, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Обляков, Игбун, Фатаи.

Запасные: Бородько, Никитин, Живоглядов, Сафрониди, Сысуев, Зубарев, Батюнин, Ваньек, Кротов, Диего Карлос, Абдулавов, Марсиньо.