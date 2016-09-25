«Тоттенхэм» в матче с ЦСКА поддержат около 300 болельщиков

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» ожидается до 300 поклонников английского клуба. Об этом сообщил руководитель отдела армейцев по работе с болельщиками Иван Уланов.

«Представитель «Тоттенхэма» сообщил, что на матче с ЦСКА ожидается около 300 болельщиков английского клуба. Что касается мер безопасности, то работа на матче будет вестись в обычном режиме. Возможно, что полиция в центре города выставит патрули или обратит внимание на бары и пабы, где будут транслировать матч, чтобы не допустить столкновений», — сказал Уланов.

Напомним, что встреча ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится 27 сентября в Москве.