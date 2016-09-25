Венгер: «Игра с «Челси» стала для «Арсенала» одной из лучших за последние годы»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от крупной победы над «Челси» в матче шестого тура чемпионата Англии.

«Я голоден до побед. Сейчас я хочу побеждать еще больше, чем раньше, поскольку знаю, что впереди у меня нет еще 20 лет. Я чувствую ответственность.

Победа над «Челси» – одна из лучших наших игр за последние годы. Однако «Арсеналу» еще есть в чем прибавлять. Если мы продолжим выступать на таком уровне и дальше, то у нас будут шансы на чемпионство в АПЛ», – заявил Венгер.