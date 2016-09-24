Газзаев вызвал Мутко, Прядкина и Ефремова на дебаты

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил желание провести дебаты с президентом РФС Виталием Мутко, руководителем РФПЛ Сергеем Прядкиным и главой ФНЛ Игорем Ефремовым.

«Я хочу их всех троих вызвать на дебаты и поговорить с ними о футболе, просто о футболе.

О развитии детско-юношеского футбола прямо по возрастным группам, о развитии профессионального футбола, о других вопросах.

Я поздравил Виталия Мутко, но остался при своем мнении», – сказал Газзаев.

Напомним, сегодня Мутко был переизбран на пост президента РФС.