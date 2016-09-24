Венгер: «Стиль и сталь»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями после победы в матче шестого тура АПЛ против «Челси» (3:0).

«Нам нужно было изменить историю последнего времени, и мы это сделали, в нашей игры были стиль и сталь. Мы придерживались наших идей и были дисциплинированы, а это не так просто в подобных играх.

Мы хотим играть в такой футбол, основанный на технике и скорости. Надеюсь, это убедит игроков, что мы находимся на верном пути. Пространство для совершенствования все еще есть.

Мы потеряли Коклена, вместо него вошел Джака, который полностью соответствовал уровню игры. У Коклена проблема с коленом – это же было и прошлом году. Надеюсь, что в этот раз он восстановится быстрее.

Центральные защитники сыграли великолепно. Последовательно и разумно», – сказал Венгер.