Метшин: «Цель «Рубина» на ближайшие несколько лет – вернуться в топ команд РФПЛ и регулярно играть в еврокубках»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин заявил, что перед командой поставлены определенные цели на ближайшие несколько лет. По его словам, за это время казанцы намерены вернуться в эшелон команд, которые регулярно претендуют на высокие места в чемпионате России, а также сделать выступление в еврокубках привычным делом.

«У нас есть игроки, которые ярко играли в своих европейских чемпионатах, но в России пока не раскрылись. Да, у нас есть терпение. Другое дело, что мы будем стараться делать так, чтобы с финансовой точки зрения это приносило либо профит, либо без убытков. Мы летом активно переформатировали состав клуба, но делали это намеренно. Был проведен анализ, и по потенциалу мы заняли то место, на котором находились. И на такие изменения клуб пошел не случайно: у нас задача вернуться в топ российского футбола и регулярно быть представленными в еврокубках. И эта цель ставится на четыре-пять следующих лет..

Безусловно, за еврокубки мы будем бороться. Но после семи туров эта задача не из легких. Но жестких выводов, если она не будет решена, не будет. Когда мы приглашали главного тренера и игроков, контракты со всеми были подписаны на срок от четырех до пяти лет», – сказал Метшин.