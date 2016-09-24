Тошич, Миланов и Траоре – в атаке ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Стали известны составы, в которых ЦСКА и «Краснодар» начнут встречу восьмого тура РФПЛ. Матч начнется в 17:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий В., Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Еременко, Миланов, Траоре.

Запасные: Чепчугов, Березуцкий А., Ионов, Набабкин, Дзагоев, Страндберг, Натхо, Гордюшенко.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Газинский, Каборе, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов.

Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров, Ари.