Газзаев попросил голосовать сердцем при выборе главы РФС

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев выступил с заключительной речью перед процедурой голосования главы футбольного союза.

«Министерство спорта на полную мощность включило административный ресурс. Руководство российского футбола оказывало на вас давление. Кто-то, возможно, рискует потерять работу. Делайте выбор по совести и зову сердца», – заявил Газзаев.

В своей речи кандидат на пост главы РФС выделил три основные позиции по реформированию отечественного футбола – РФПЛ расширить до 18 клубов, ФНЛ разделить на зоны и отметить лимит на легионеров. Помимо этого, Газззаев назвал проект «Стратегия-2030» поверхностной, которую разработали далекие от футбола люди.